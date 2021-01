‘QAnon-sjamaan’ leidde trumpiaanse bestorming Capitool

Een Trump-aanhanger getooid met een berenmuts en vikinghoorntjes was woensdag het symbool van de aanval op het hart van de Amerikaanse democratie.

In de bevreemdende beeldenstroom die woensdag over miljoenen schermen flikkerde, sprong één man het meest in het oog. Getooid met een berenmuts met vikinghoorntjes en beschilderd in de kleuren van de Amerikaanse vlag toog hij met duizenden medestanders richting het Capitool voor een ongeziene aanval op het kloppende hart van de republiek.

De ‘QAnon-sjamaan’, zo noemen ingewijden uit het wereldje van de complottheorieën de 33-jarige Jake Angeli uit Arizona. De QAnon-beweging gelooft heilig dat Donald Trump als enige in staat is de natie te redden van een linkse, satanistische samenzwering. Over Angeli doen intussen de wildste theorieën de ronde. De tatoeage op zijn borst zou verwijzen naar het het wotanisme, een neonazistische cultus met wortels in de Germaanse mythologie.

Potentiële geweldplegers

QAnon-figuren als Angeli worden weleens weggezet als ongevaarlijke fantasten. Maar onder het ratjetoe dat door de catacomben van het Capitool marcheerde, bevonden zich net zo goed potentiële geweldplegers. Leden van de KKK en de extreemrechtse milities Proud Boys en Oath Keepers, witte suprematisten, actievoerders die pamfletten met 'Make Guillotines Great Again' hooghielden, allemaal gaven ze gevolg aan Trumps oproep om ‘de democratie te redden’. Ze plantten zich neer in het kantoor van Huisvoorzitster Nancy Pelosi, gingen met haar spreekgestoelte aan de haal en vernielden persapparatuur.

De bestorming van het Capitool was de voorlopig laatste akte van een vier jaar durend cynisch schouwspel, waarin Donald Trump niet de minste moeite deed zijn verdeelde land te verenigen.

Het was de voorlopig laatste akte van een vier jaar durend cynisch schouwspel, waarin Trump niet de minste moeite deed zijn verdeelde land te verenigen. Op rally’s sprak hij opruiende taal, hij vergoelijkte neonazistisch geweld in Charlottesville en riep de pers uit tot ‘de vijand van het volk’.

Dat de bestorming van het parlement net woensdag plaatsvond, was bovendien geen toeval. Op Twitter alludeerde Trump al weken op 6 januari als de dag des oordeels. ‘Massaal protest in Washington D.C. op 6 januari! Het wordt wild!’, tweette hij op 19 december. Zijn tweets gingen regelmatig gepaard met de boodschap #stopthesteal.

Besloten discussiegroepen

In besloten discussiegroepen op sociale media werd die hashtag, verwijzend naar de onbewezen verkiezingsfraude, sinds 3 november druk gedeeld. De Trump-aanhangers wendden zich daarvoor tot Facebook, maar vooral platformen als Parler en Gab zijn populair, omdat ze minder snel ingrijpen bij extremistisch taalgebruik. Toen Twitter het account van Trump woensdag voor 12 uur schorste, noemde Parler-CEO John Matze dat 'een laffe, autoritaire daad'.

Maar niet alleen Trump speelde gretig in op het losgeslagen ongenoegen bij het extremistische deel van zijn electoraat. Hoewel rechters alle aanklachten tegen vermeende verkiezingsfraude al lang en breed hebben weerlegd, stemden acht Republikeinse senatoren, onder wie de voormalige presidentskandidaat Ted Cruz, tegen de bekrachtiging van het kiesresultaat in enkele staten. Het toont hoezeer het trumpisme de Grand Old Party in haar greep heeft.