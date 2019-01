Rechters Internationaal Strafhof dagvaarden hof voor meer loon

Een aantal rechters eist onder meer een loonsverhoging van 26 procent.

Het is op zijn minst ongewoon, rechters van een van de belangrijkste instanties ter wereld in het juridische apparaat die hun eigen werkgever dagvaarden omdat ze vinden dat ze onderbetaald worden. Toch is dat wat zich afspeelt bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Volgens The New York Times eisen zes van de achttien rechters van het hof, dat mensen vervolgt wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, een loonsverhoging van 26 procent. Nochtans verdienen ze al zo'n 175.000 euro per jaar. Hun loon is bovendien belastingvrij. Onder de zes is de nieuwe voorzitter van het hof, de Nigeriaan Chile Eboe-Osuji. Twaalf magistraten houden zich dus afzijdig, wat suggereert dat er interne verdeeldheid is. Diverse Nederlandse media pikten het nieuws op.

Hoger pensioen

De zes hebben een procedure aangespannen tegen het hof bij de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève. Ze willen ook een retroactieve compensatie, een hoger pensioen en een schadevergoeding. Alles samen gaat het om miljoenen euro's. Ze vinden dat ze daar, in vergelijking met hun collega's van evenwaardige instanties, recht op hebben.

De zaak valt des te meer op omdat de procureur van het hof en het slachtofferfonds kampen met budgetproblemen. Bovendien verzetten een aantal landen, die het hof bekostigen, zich tegen de vraag om meer geld en dienden eerder 120 van de 900 werknemers van het hof af te vloeien. Sommigen onder hen hebben hun werkgever eveneens gedagvaard.

Te weinig werk

Critici merken voorts op dat de rechters, die voor negen jaar benoemd zijn, hun handen zeker niet vol hebben en verlegen zitten om dossiers die ter zitting kunnen worden gebracht. Het hof ligt soms ook onder vuur, onder meer van de VS en president Donald Trump. Het geschil is koren op hun molen, vrezen sommigen. Het hof wil voorlopig geen commentaar geven.