Recordaantal mensen op de vlucht

Nog nooit waren wereldwijd zo veel mensen op de vlucht. Dat stelt de UNCHR in haar jaarlijkse Global Trends-rapport.

'Eind 2018 waren wereldwijd 70,8 miljoen mensen op de vlucht voor vervolgingen, conflicten, geweld of schendingen van de mensenrechten', luidt het. 'Dat is het grootste aantal sinds de organisatie bijna zeventig jaar geleden werd opgericht.' Volgens UNHCR waren tweemaal zoveel mensen op de vlucht als twintig jaar geleden en groeide het aantal ontheemden vorig jaar met 2,3 miljoen mensen.

Evolutie vluchtelingen in de wereld

De VN verdelen de vluchtelingen in drie categorieën. Bij de grootste groep (41,3 miljoen) gaat het om mensen die in eigen land op de vlucht sloegen. Verder zijn er vluchtelingen die naar het buitenland zijn gegaan (25,9 miljoen) en mensen die asiel zoeken in een ander land (3,5 miljoen).