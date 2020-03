Regeringen spenderen recordbedrag aan oorlog tegen corona

Volgens de Zwitserse bank UBS komen de al aangekondigde regeringsmaatregelen overeen met een budgettaire stimulus van 0,9 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp). Dat is voorlopig minder dan de stimulus van 1,6 procent in 2009 en zeker minder dan de totale stimulus van 2,8 procent tegen de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende recessie van 2009.

Maar het overzicht van UBS houdt nog geen rekening met het pakket maatregelen dat de Amerikaanse regering voorbereidt. De regering-Trump plant een stimulus van 850 miljard dollar of zelfs meer. Ze wil 250 miljard dollar uittrekken voor leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen en nog eens 250 miljard om alle Amerikaanse gezinnen een check te schenken, zodat die voldoende geld hebben om noodzakelijke uitgaven te doen.

Meer dan in 2009

Inclusief de Amerikaanse plannen loopt de wereldwijde budgettaire stimulus op tot minstens 1,5 procent van het wereldwijde bbp. Bovendien zal de steun de komende dagen en weken ongetwijfeld nog stijgen. De stimulus zal dus de recordsteun van 2009 overtreffen. De kans is reëel dat de totale stimulus groter wordt dan die van 2008-2009.

Naast de VS heeft vooral China zijn begrotingsbeleid versoepeld. China werd als eerste getroffen door het coronavirus. Recente cijfers tonen aan dat de economische activiteit er in januari en februari fors is gedaald.