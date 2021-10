Regeringspartij wint lokale verkiezingen in Georgië

De regeringspartij Georgische Droom heeft volgens officiële cijfers de lokale verkiezingen in Georgiê gewonnen. Ze behaalde 46,6 procent nadat bijna alle stemmen waren geteld. Internationale waarnemers zeggen dat er sprake is van fraude bij de stembusgang.

De lokale stembusgang in Georgië werd afgelopen vrijdag al verstoord toen de voormalige president Michail Saakasjivli werd gearresteerd . Hij keerde terug na acht jaar ballingschap en werd onmiddellijk aangehouden toen hij aankwam in het land.

Intussen zijn de Georgiërs gaan stemmen en heeft de leider van regeringspartij Georgische Droom, Irakli Kobachidze, een 'overtuigende' overwinning uitgeroepen. In belangrijke steden zoals Tbilisi is echter nog een tweede ronde nodig omdat de geen enkele kandidaat de vereiste absolute meerderheid heeft behaald.

Volgens waarnemers van de OVSE (de Organisatie voor Vrijheid en Samenwerking in Europa) werden de verkiezingen ontsierd door 'wijdverbreide en steeds terugkerende beschuldigingen van intimidatie, het kopen van stemmen en het onder druk zetten van kandidaten en kiezers', aldus de waarnemers op een persconferentie in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De organisatie beschuldigt Georgische Droom, de partij die het land in de Zuidelijke Kaukasus regeert sinds 2012 ook van het gebruik van administratieve middelen om een onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Er zouden ook gevallen zijn geweest van intimidatie en geweld tegen journalisten.