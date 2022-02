Met een offensief tegen Oekraïne heeft Vladimir Poetin een van de grootste veiligheidscrises sinds de Tweede Wereldoorlog uitgelokt in Europa. Een regimewissel in Kiev lijkt op korte termijn de hoofddoelstelling. 'Maar via hybride oorlogsvoering ligt ook Europa in het vizier van de Russische leider', waarschuwt Ruslandexperte Ria Laenen.