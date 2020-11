Robert Fisk (1946-2020)...

De Britse oorlogsverslaggever en sterreporter Robert Fisk is overleden. Hij werd 74 jaar.

De bekende Britse Midden-Oostencorrespondent Robert Fisk is zondag na een beroerte op 74-jarige leeftijd overleden in Dublin. Dat bericht de krant The Irish Times.

Hij werkte decennialang in conflictgebieden in het Midden-Oosten, Noord-Ierland en de Balkan, schreef zes boeken en kreeg in 2006 een eredoctoraat aan de UGent.

De Eerste Wereldoorlog had zijn carrière bepaald, zei hij in 2011 in een interview aan De Tijd. Niet alleen omdat hij tijdens de oorlog tussen Irak en Iran in van bloed doordrenkte loopgraven stond die hem deden herinneren aan de angst en de horror waarover zijn vader, een veteraan van de Eerste Wereldoorlog hem hadden verteld. Maar ook omdat in 2018 en 2019 de grenzen van Noord-Ierland, de Balkan en het Midden-Oosten zijn hertekend.

Op het massale bloedvergeten in die drie regio's bracht hij zijn hele leven lang verslag uit, eerst voor The Times en dan voor The Independent. Hij berichtte in de jaren zeventig over 'The Troubles' in Noord-Ierland, de Sovjet-invasie van Afghanistan, de Iraanse revolutie, en oorlog tussen Iran en Irak en de Amrikaanse oorlogen in Irak en Afghanistan.

Hij deed ook verslag van vijf Israelische invasies, de Balkanoorlog, de Algerijnse burgeroorlog, de invasie van Koeweit door Saddam Hoessein en de Arabische Lente in 2011.

Over die laatste zei hij dat het hem verwonderde dat de opstand zo laat gebeurde. Maar grote omwentelingen hebben in het Midden-Oosten de neiging om in bloed en tranen te eindigen, zei hij toen al.

Interview Bin Laden

Fisk schreef zes boeken, waaronder 'De grote beschavingsoorlog: de verovering van het Midden-Oosten' (2005). Hij interviewde in de jaren negentig drie keer Osama bin Laden, het latere brein achter de aanslagen in New York en het Pentagon op 11 september 2001.