Ruim 6 miljoen kinderen dreigen ondervoed te raken door crisis

Zeker 6,7 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar dreigen ondervoed te raken door de gevolgen van de coronacrisis. Dat meldt Unicef op basis van een onderzoek van meerdere wetenschappers dat is gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet.

Vooral in het zuiden van Azië en het zuiden van Afrika komen kwetsbare kinderen in de problemen door de coronacrisis. Veel mensen verliezen door de lockdowns hun inkomen en de toegang tot zorg.

Zorgen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) maakt zorgen over de snelle toename van corona-infecties in Afrika. Hoewel het aantal gevallen in de meeste landen nog laag is, is de stijging sterk, met Zuid-Afrika als voornaamste hotspot.