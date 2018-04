Rusland: 'VK speelt met vuur in zaak-Skripal'

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam donderdagavond laat Belgische tijd bijeen om zich te buigen over de vergiftiging van de gewezen Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Nebensja reageerde Londen overhaast en hield het bewust informatie achter om Rusland zwart te maken in de media. Hij had het over een 'gecoördineerde, goed voorbereide campagne' om zijn land in diskrediet te brengen.