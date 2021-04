Rusland antwoordt Biden met uitwijzing tien VS-diplomaten

Rusland wijst tien Amerikaanse diplomaten uit. De beweging van de belangrijkste Kremlin-criticus, Aleksej Navalny, krijgt van de procureur van Moskou het etiket 'extremist', met zware straffen in petto.

Een dag nadat de Amerikaanse president Joe Biden sancties heeft afgekondigd tegen Rusland wegens inmenging in de verkiezingen, desinformatie en spionage, geeft Moskou Washington een koekje van eigen deeg. Biden wees tien Russische diplomaten uit; Moskou zet tien Amerikanen uit. De chefs van de Amerikaanse politie- en inlichtingendiensten mogen Rusland niet meer in.

De relaties tussen de VS en Rusland zijn snel slechter geworden. Moskou vaardigde al sancties uit na de opsluiting van oppositieleider Aleksej Navalny en het gewelddadig neerslaan van de vreedzame protesten. Het parket in Moskou kleeft intussen het etiket 'extremist' op de beweging van Navalny. Die terminologie laat toe veel harder op te treden tegen de demonstranten en zware straffen uit te spreken voor zijn gearresteerde volgelingen.

Ook de Russische troepenconcentratie aan de grens met Oekraïne leidt tot spanningen. Toch lijkt het erop dat het salvo aan sancties een mogelijke ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en Biden niet doorkruist. Biden hield Poetin in een telefoongesprek dinsdag zo'n bilaterale top voor 'deze zomer'.

Zowel Finland als Oostenrijk is bereid zo'n bilaterale top op zijn grondgebied te organiseren. De vorige Amerikaans-Russische top in juli 2018 tussen toenmalig president Donald Trump en Poetin vond ook in Helsinki plaats.