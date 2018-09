Rusland begint grootste militaire manoeuvres sinds Koude Oorlog

Vier dagen lang houdt het Russische leger grootscheepse oefeningen in Siberië en het oosten van het land. Voor de manoeuvres - met de codenaam Vostok-2018 (Oost-2018) - schakelt Moskou liefst 300.000 militairen in. Het gaat om een gezamenlijke actie van de landmacht, de luchtmacht en de marine. Volgens minister van Defensie Sergei Sjojgoe worden meer dan 36.000 voertuigen, 1.000 vliegtuigen en 80 schepen ingezet.

Het is al van 1981, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, geleden dat Rusland zulke grootschalige manoeuvres organiseerde. Toen simuleerden 150.000 Sovjetsoldaten in Polen een aanval op de NAVO. Volgens het Kremlin is Vostok-2018 vooral bedoeld om de defensieve capaciteiten te testen. Woordvoerder Dmitri Peskov verwees onlangs naar de 'internationale situatie die vaak agressief en onvriendelijk' tegenover Rusland is.