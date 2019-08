Rusland beschuldigt VS ervan militaire spanningen aan te wakkeren

Een nieuwe wapenwedloop dreigt nu de VS zondag een conventionele kruisraket hebben getest.

De nervositeit tussen Rusland en de Verenigde Staten loopt op nadat de VS zondag hebben laten weten dat ze op het San Nicolas Island in Californië een conventionele kruisraket hebben getest. Het ging om de eerste test met een kruisraket sinds de VS begin augustus uit het het Intermediate-range Nucleair Forces (INF) verdrag stapten. Rusland beschuldigt de VS ervan de militaire spanningen tussen beide landen aan te wakkeren.

We zullen niet op provocaties reageren. We willen niet in een dure wapenwedloop verzeild raken. Sergei Ryabkov Russische onderminister van Buitenlandse Zaken

'Het is heel spijtig, maar de VS kiezen er kennelijk voor de militaire spanningen op te voeren', zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov dinsdag aan het persbureau TASS. 'We zullen niet op provocaties reageren. We willen niet in een dure wapenwedloop verzeild raken.'

Koude Oorlogsdenken

Ook China reageerde afwijzend. 'We adviseren de VS de verouderde noties van het Koude Oorlogsdenken te laten varen en zich terughoudend op te stellen in de ontwikkeling van wapens', zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij vreest dat Washington uit is op een nieuwe wapenwedloop en een confrontatie en waarschuwt voor de negatieve impact op de regionale en wereldwijde veiligheid.

Het INF-verdrag uit 1987 maakte een einde aan de kernwapenwedloop en luidde het einde van de Koude Oorlog in. De Amerikaanse en Russische leiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov kwamen overeen het bezit, het testen en het gebruik van op het land gestationeerde raketten met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer te verbieden. In de jaren daarna werden 846 Amerikaanse en 1.846 Russische raketsystemen vernietigd.

Nieuw verdrag met China

Maar in het najaar van vorig jaar kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat de VS uit het verdrag zouden stappen. Volgens de VS schond Rusland het verdrag met zijn SSC-8-raket, dat een bereik tussen 500 en 5.500 kilometer zou hebben. De Russen ontkennen dat en zeggen dat de raket een reikwijdte van 480 kilometer heeft.