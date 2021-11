Rusland en VS gaan samen planeet Venus verkennen

Volgens de topman van het Russische ruimteagentschap Roskosmos is er een akkoord met de Amerikanen om samen de planeet Venus te verkennen, een nieuwe stap in de internationale race om de ruimte.

Roskosmos-baas Dmitri Rogozine verklaarde dat tijdens een video-interview zaterdagnacht. Door de krachten te bundelen 'is het makkelijker om technische en economische uitdagingen het hoofd te bieden', zo klinkt het.

Rusland had vorig jaar al laten weten dat het een missie naar Venus wil opzetten, vanaf de zon gezien de tweede planeet van ons zonnestelsel. Daarbij klonk het dat een sonde tussen 2027 en 2029 zou kunnen vertrekken. Over een timing deed Rogozine nu geen uitspraken.

Venus is ongeveer even groot als de aarde en is bedekt onder een permanente wolkenlaag, wat voor een serre-effect zorgt: de temperaturen lopen er op tot honderden graden celsius.