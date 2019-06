Rusland en VS willen verdrag over beperking op kernwapens verlengen

Zowel Poetin als de Amerikaanse president Donald Trump hebben hun minister van Buitenlandse Zaken de opdracht gegeven om de gesprekken over de verlenging van START (Strategic Arms Reduction Treaty) op te starten, verklaarde de Russische leider aan het persbureau Interfax. Hij deed de uitspraak in de marge van de G20-top in de Japanse stad Osaka. Het huidige verdrag loopt af in 2021.