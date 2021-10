Rusland knipt rechtstreekse lijn met NAVO door

Rusland beëindigt de NAVO-missie in Moskou als tegenzet voor de halvering van het aantal Russische diplomaten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maakte maandag bekend dat de NAVO-missie in Moskou op 1 november eindigt. NAVO-medewerkers in Moskou verliezen vanaf dan ook hun accreditatie. Als de NAVO contact wil met de Russische regering kan dat volgens Lavrov via de Russische ambassade in Brussel die vervolgens de Belgische ambassade in Moskou moet contacteren.

Rusland maakt geen deel uit van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, maar onderhoudt sinds 1997 wel diplomatieke banden met het bondgenootschap via een missie in de Russische hoofdstad. Tegelijk wordt Rusland bij de NAVO vertegenwoordigd door een aantal diplomaten.

Illusies

Begin oktober nam de NAVO van acht diplomaten de accreditatie af, omdat ze ook voor de Russische geheime dienst actief zouden zijn. Daarnaast halveerde de NAVO het maximum aantal Russische vertegenwoordigers van 20 naar 10. 'De kwaadwillige activiteiten van Rusland in Europa vergen een antwoord', argumenteerde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg toen.

Het Kremlin was niet te spreken over die beslissing. 'Deze handelingen laten ons niet toe ons illusies te maken over een mogelijke normalisering van de betrekkingen en een herstart van de dialoog met de NAVO', zei woordvoerder Dmitri Peskov. 'Die perspectieven worden bijna volledig tenietgedaan.'