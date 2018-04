Rusland: meeste westerse raketten onderschept

Volgens Rusland heeft de Syrische luchtafweer het merendeel van de raketten die vannacht werden afgevuurd, onderschept.

De Syrische luchtafweer heeft 71 van de 103 raketten die westerse landen in de nacht van vrijdag op zaterdag afvuurden onderschept. Dit stellen de Russische strijdkrachten. Volgens de Russen heeft de zeker dertig jaar oude luchtafweer uit de tijd van de Sovjet-Unie bij een basis in Dumayr, ten noordoosten van Damascus, alle twaalf aanstormende raketten uit de lucht geschoten.

De Russische luchtafweer in Syrië is niet gebruikt, omdat de westerse aanvallers zorgvuldig vermeden Russen te treffen. Het Kremlin overweegt nu wel de Syrische luchtafweer verder te moderniseren met meer geavanceerde raketafweersystemen.De westerse mogendheden die doelen in Syrië bestookten, meldden tevreden dat al hun projectielen wel doel troffen. Volgens president Trump is alles precies zoals gepland uitgevoerd. Volgens Parijs zijn twaalf Franse raketten afgevuurd die allemaal raak waren. Onder de projectielen waren kruisraketten van een type dat voor het eerst vanaf Franse marineschepen werd afgevuurd.

Het is niet helemaal duidelijk wat de Amerikanen, Fransen en Britten als doelwit hadden uitgekozen. De meeste raketaanvallen zijn naar het zich laat aanzien uitgevoerd vanaf twee Amerikaanse schepen in de Rode Zee. De ondersteuning en andere aanvallen zouden zijn uitgevoerd vanaf de basis al-Tanf, ruim 200 kilometer ten oosten van Damascus, en vanuit het Middellandse Zeegebied, inclusief de Britse basis op Cyprus. Bij al-Tanf is in 2014 een Amerikaanse basis opgezet voor de coalitie tegen Islamitische Staat.