Rusland snelt Kazachse machthebbers ter hulp

Het straatprotest in Kazachstan is uniek, zowel in omvang als in intensiteit. Er werden al 2.000 mensen gearresteerd.

De protesten in Kazachstan, het grootste land van Centraal-Azië, worden bloederiger en grimmiger. Wat begon als brandstofrellen sloeg over in breed gedragen anti-regeringsprotest. Grote broer Rusland komt tussen met ‘vredestroepen’.

De volksopstand in Kazachstan escaleert. Terwijl de autoriteiten steeds harder terugslaan, krijgt het conflict door de Russische interventie ook een internationale dimensie. Doordat het land een belangrijk olie- en uraniumproducent is, is ook een impact op de energiemarkten niet uitgesloten.

De essentie Bij aanhoudende onlusten in Kazachstan zijn al tientallen doden gevallen.

De vlam schoot in de pan door een plotselinge verdubbeling van de brandstofprijs. De gasrellen werden al snel antiregeringsrellen.

De Kazachse president Tokajev riep de hulp in van buitenlandse - vooral Russische - troepen.

De grimmig wordende situatie beïnvloedde donderdag voor het eerst de Kazachse olievelden.

Bij de protesten zijn al tientallen mensen omgekomen, demonstranten en politieagenten. Het Kazachse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde donderdag dat minstens 18 leden van de veiligheidstroepen werden gedood.

Over het aantal burgerslachtoffers is minder duidelijkheid. Volgens politiewoordvoerster Saltanat Azirbek werden ‘tientallen aanvallers geliquideerd’ nadat ze dinsdagnacht regeringsgebouwen hadden bestormd. Er zouden meer dan 1.000 gewonden zijn.

Vooral Almaty, de grootste stad in het land, lijkt op een slagveld. Op beelden op sociale media zijn verlaten straten, uitgebrande auto's, rookpluimen en vuurhaarden te zien. Supermarkten en winkels zijn geplunderd. Geldautomaten zijn opgeblazen.

De vlam schoot in de pan door de verdubbeling van de prijs van vloeibaar gas, dat door veel Kazachen wordt gebruikt als alternatief voor benzine. De onlusten begonnen dit weekend in een stad in de olierijke westelijke regio Mangystau, maar sloegen al snel over naar het hele land.

De situatie blijft onduidelijk. Sinds woensdag ligt het internet grotendeels plat. Bij pogingen om contact te leggen met journalisten en demonstranten liet het telefoonnetwerk het afweten of kwamen socialemediaberichten niet door.

‘Wel is duidelijk dat de autoriteiten van de ene dag op de andere dag hard terugsloegen’, zegt Al Jazeera-correspondent Robin Forestier-Walker vanuit Georgië. ‘Er zijn videobeelden van lijkenhuizen vol jongemannen. Het lijkt erop dat op dit moment een bloedbad plaatsvindt in Kazachstan.’ Volgens getuigen en journalisten schoten politie en militairen met scherp op de demonstranten, iets wat ook op sociale media te zien is.

Russische ‘vredestroepen’

Aanvankelijk probeerde de Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev de gemoederen te bedaren. Hij draaide de verhoging van de gasprijs terug en ontsloeg de regering. Het kon niet baten. Gasprotesten werden razendsnel antiregeringsrellen.

Daarop schakelde hij de hulp van grote broer Rusland in door het door Rusland geleide militaire bondgenootschap (CSTO) te activeren. Poetin stuurde prompt ‘vredestroepen’, onder wie parachutisten, om de ‘antiterreuroperatie’ te steunen. Dat wekt de woede op van tal van activisten, journalisten en onderzoekers in het land. ‘Een absoluut verkeerde beslissing’, twitterde de Kazachse journalist Vyacheslav Abramov vanuit Almaty. ‘De gevolgen van die fout zijn nog moeilijk voor te stellen.’

Dat Rusland wordt betrokken, is geen toeval. Poetin ziet Kazachstan als zijn achtertuin. Sommige analisten zien een kans voor Moskou om zijn greep op het land te herstellen. Het uitgestrekte land en bij uitbreiding de hele regio zit bomvol natuurlijke rijkdommen en is strategisch gelegen tussen Rusland, China en Afghanistan. In het Russische parlement gingen gisteren stemmen op ‘Kazachstan te herenigen met het zijn historisch thuisland Rusland’.

Kruitvat

De gasprijzen waren de lont die het kruitvat deed ontploffen. In dat vat zit vooral wrok over de corruptie elite, de economische malaise en het gebrek aan vrijheden. ‘Shal, Ket!’, schreeuwen demonstranten al dagen. ‘Ga weg oude man.' Daarmee verwijzen ze naar de 30 jaar durende heerschappij van Nursultan Nazarbayev, de eerste president van Kazachstan.

Nazarbayev draait achter de schermen nog steeds aan de knoppen. Veelzeggend: op de dag van zijn vrijwillige aftreden werd de hoofdstad Astana omgedoopt tot Nur-Sultan, de voornaam van de 81-jarige oud-president. De meeste Kazachen zien de weinig charismatische Tokajev als een speelbal van de oude machtshebber.

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev

Het Kremlin en heel Centraal-Azië houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het zijn de hevigste straatprotesten sinds het land drie decennia geleden onafhankelijk werd. De roep naar politieke verandering klinkt luid in de hele regio.

Olie- en uraniumland

De onlusten bereikten donderdag ook voor het eerst de Kazachse olievelden. Een van de belangrijkste olievelden, het Tengiz-olieveld aan de Kaspische Zee, had een 'tijdelijke aanpassing' van de olieproductie, meldde exploitant Chevron donderdag. Sommige Kazachse aannemers zouden treinlijnen verstoord hebben ter ondersteuning van protesten.

Het Tengiz-olieveld had een 'tijdelijke aanpassing' van de olieproductie. Chevron Amerikaanse olieconcern en exploitant van het olieveld aan de Kaspische Zee.

Met 1,7 miljoen vaten olie per dag is Kazachstan een belangrijk olieland. Het is de negende grootste exporteur van ruwe olie ter wereld is en pompt bijna 2 procent van de wereldvoorraad ruwe olie op.