Rusland veroordeelt manoeuvre Trump

Het manoeuvre van het Witte Huis valt in Moskou niet in goede aarde. Rusland ontkent dat het raketten voor korte of middellange afstanden (500 tot 5.500 kilometer) heeft ontwikkeld. 'Een heel gevaarlijke stap', zei Sergej Ryabkov, de viceminister van Buitenlandse Zaken. 'Dit is chantage om op andere domeinen zaken gedaan te krijgen.'