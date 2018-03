Rusland vraagt uitwijzing van zeker 50 Britse diplomaten

Concreet wil Rusland dat het aantal Britse diplomaten in haar land even groot is als de Russische aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk. 'We vragen om gelijkheid', maakt Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitelandse Zaken duidelijk aan persagentschap Reuters. 'De Britten hebben 50 diplomaten meer dan wij.'