Rusland wijst beschuldigingen MH17 van de hand

Nederland en Australië stellen Rusland officieel verantwoordelijk voor het neerhalen van de vlucht MH17, na bewijzen dat de raket uit Russisch luchtafweergeschut afkomstig is.

Donderdag raakte bekend dat er onomstotelijk bewijs is dat de BUK-raket die vlucht MH-17 neerhaalde, afkomstig was van de 53ste Lucht­afweerbrigade van het Russisch leger. Dat bracht het Joint Investigative Team (JIT) naar buiten, dat bestaat uit het Nederlandse parket, de Nederlandse politie en Belgische, Maleisische en Australische autoriteiten.

Op 17 juli 2014 bevond het vliegtuig van Malaysia Airlines zich boven Oekraïens grondgebied dat in handen was van pro-Russische rebellen, toen het uit de lucht geschoten werd. Alle passagiers, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om.

De bevindingen nopen de Nederlandse regering tot een harde maatregel: Nederland en Australië stellen Rusland aansprakelijk voor de aanval. ‘Wij eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

Nederland zal Rusland zeker recht in de ogen kijken als dit onderwerp in de Veiligheidsraad besproken wordt Stef Blok Nederlands minister van Buitenlandse Zaken

Het gebeurt haast nooit dat een land een ander land verantwoordelijk stelt. De beslissing is allicht de start van een lange en bitse juridische procedure. Blok benadrukt dat de beslissing om Rusland aansprakelijk te stellen ‘niet lichtvaardig is genomen’ en dat hij de confrontatie niet uit de weg gaat. ‘Nederland zal Rusland zeker recht in de ogen kijken als dit onderwerp in de Veiligheidsraad besproken wordt.’

Oekraïne

Rusland is niet onder de indruk van de aantijgingen en ontkent met klem dat het iets te maken heeft met de aanval. President Vladimir Poetin zegt dat de raket 'natuurlijk niet' uit het kamp van Rusland komt.

De Russen suggereren dat Oekraïne achter de aanval zit.

Het bewijs dat het JIT aanbrengt, is volgens het Kremlin niet te vertrouwen, omdat het land niet mocht deelnemen aan het onderzoek. De Russen suggereren dat Oekraïne achter de aanval zit. Het type raket dat door het JIT als bewijs is aangebracht, zou door Rusland in 2011 zijn vervangen, maar zou wel nog in het Oekraïense arsenaal zitten.

Het Kremlin vraagt zich daarom luidop af of dat de reden is waarom het JIT geheimzinnig doet over de afkomst van de BUK-raket.

Orion

De internationale gemeenschap reageert geprikkeld op die uitspraken. De EU, de VS en de NAVO sporen Rusland aan om de verantwoordelijkheid te nemen.

De Nederlandse premier Mark Rutte eist dat Rusland meewerkt, maar blijft op de vlakte over de gevolgen als dat niet gebeurt. Hij benadrukt wel dat de zoektocht naar de verdachten niet mag verslappen.