Rusland wil dat VN 'agressie veroordelen'

De VN-Veiligheidsraad komt - op verzoek van Rusland - in een spoedzitting bijeen om te praten over de gebeurtenissen van afgelopen nacht in Syrië . Rusland heeft inmiddels al duidelijk gemaakt dat het in een resolutie gaat vragen dat de leden "de agressie veroordelen, door de VS en zijn bondgenoten en gericht tegen Syrië".

De acties zijn volgens Rusland een schending van het VN-handvest. Daarin staat onder meer dat voor het afgeven van een militair signaal een VN-mandaat nodig is. Dat was er niet voor de luchtaanval van de VS, Frankrijk en het VK. Moskou wil dat het Westen stopt met "het ondergraven" van de akkoorden over Syrië. "We dringen erop aan om onmiddellijk een einde te maken aan de uiterst gevaarlijke beleidslijn van westerse leiders om alle akkoorden die in aantocht zijn over een regeling voor Syrië te verwoesten", benadrukte het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land gelooft ook niet dat de reactie van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten ingegeven werd door humanitaire redenen. "Het wordt eindelijk duidelijk dat diegenen in het Westen die de humanitaire retoriek hanteren en hun militaire aanwezigheid in Syrië proberen te rechtvaardigen door de nood om de jihadisten te vernietigen, zich eigenlijk bij hen voegen en het land uiteen willen doen vallen." Eerder zaterdag vroeg de Russische president Vladimir Poetin een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.