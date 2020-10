Rusland zoekt uitweg uit conflict Nagorno-Karabach

Voor het eerst sinds de opflakkering van het conflict in Nagorno-Karabach mengt de Russische president Vladimir Poetin zich nadrukkelijk in het dossier. Op zijn aandringen reizen de ministers van Buitenlandse Zaken van de strijdende partijen, Armenië en Azerbeidzjan, vrijdag naar Moskou af voor overleg.

Zowat twee weken nadat het 'vergeten' conflict rond de zelfverklaarde republiek Nagorno-Karabach weer in alle hevigheid opgelaaid is, is er een sprankeltje hoop op een staakt-het-vuren. Voor het eerst hebben de betrokken landen, Armenië en Azerbeidzjan, zich bereid verklaard tot een gesprek. Ze sturen vrijdag hun minister van Buitenlandse Zaken naar Moskou voor overleg.

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliev en de Armeense premier Nikol Pachinian stemden ermee in hun buitenlandchef naar Rusland af te vaardigen na een telefoongesprek met Vladimir Poetin. Nadat meerdere internationale oproepen tot een bestand de afgelopen 13 dagen in dovemansoren gevallen zijn in Jerevan en Bakoe, lijkt de Russische leider nu van plan de forcing te voeren in het dossier.

Hij spoorde de leiders van Armenië en Azerbeidzjan aan de vijandelijkheden 'om humanitaire redenen' te staken. Een bestand is volgens de sterke man in Moskou ook nodig om 'gevangenen en de lichamen van gesneuvelden uit te wisselen'.

Hoofdbrekens

Het opgeflakkerde conflict, dat sinds 27 september zeker 400 mensen het leven heeft gekost en de helft van de bevolking van de omstreden enclave op de vlucht joeg, zadelt het Kremlin met behoorlijk wat hoofdbrekens op.

Armenië en Azerbeidzjan zijn allebei belangrijke partners van Moskou. De Russische defensie-industrie was de afgelopen decennia de hofleverancier voor de legers van beide ex-Sovjetrepublieken.

We veroordelen alle tussenkomsten die er niet op gericht zijn vrede te brengen. Stanislav Zas Hoofd militair bondgenootschap rond Rusland

De relatie met Armenië gaat evenwel nog verder. Samen met Wit-Rusland, Kirgizië en Kazachstan vormen de twee landen de Euraziatische Economische Ruimte, een door Rusland aangestuurde politieke, economische en handelsalliantie.

Daarnaast hebben de Russen een militaire basis in Armenië. Met Wit-Rusland, Kirgizië, Kazachstan en Tadzjikistan maken Armenië en Rusland ook deel uit van een militair bondgenootschap dat op NAVO-leest is geschoeid en een aanval op een van hen beschouwt als een offensief tegen allen.

Interventie

Donderdag had de topman van die alliantie, Stanislav Zas, nog gewaarschuwd dat een interventie van het militaire collectief in Nagorno-Karabach niet uitgesloten was als de soevereiniteit van Armenië in het gedrang komt. Hij gaf Turkije ook een veeg uit de pan. 'We veroordelen alle tussenkomsten die er niet op gericht zijn vrede te brengen', klonk het.

400 doden Het opgeflakkerde conflict heeft sinds 27 september zeker 400 mensen het leven gekost en joeg de helft van de bevolking van de omstreden enclave op de vlucht.

Volgens verschillende bronnen kan Azerbeidzjan in zijn strijd met Armenië rekenen op de inzet van Turkse drones. Ankara zou ook Syrische huurlingen naar het conflictgebied gestuurd hebben om te vechten aan de zijde van Azerbeidzjaanse militairen.

De Turkse demarches zijn Poetin een doorn in het oog. Hij ziet er een poging van Ankara in om de Turkse invloed in de Russische achtertuin uit te breiden. Moskou heeft dan ook het meeste baat bij een snel staakt-het-vuren en een status-quo in het gebied.

Definitieve oplossing

Of Poetin ook het voortouw wil nemen in de zoektocht naar een definitieve oplossing voor het decennia oude conflict, is voorlopig afwachten. Nagorno-Karabach, waar hoofdzakelijk Armeniërs wonen, riep na de val van de Sovjet-Unie in 1991 de onafhankelijkheid uit. Maar Azerbeidzjan blijft het gebied claimen.