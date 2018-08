Russen houden grootste 'war games' sinds Koude Oorlog

Het Russische leger houdt zijn grootste militaire oefeningen in bijna vier decennia. Moskou betrekt ook China bij de manoeuvres. Japan en de NAVO zijn waakzaam.

Het centrale en oostelijke deel van Rusland zullen volgende maand veel weg hebben van oorlogsgebied. Want van 11 tot 15 september organiseert het Russische leger in die regio’s grootscheepse militaire oefeningen. Dat maakte de Russische minister van Defensie Sergei Sjojgoe dinsdag bekend.

De Russische autoriteiten mobiliseren flink wat manschappen voor de ‘war games’. ‘Aan operatie Vostok-2018 (Oost-2018) nemen 300.000 Russische militairen deel’, verduidelijkte Sjojgoe.

Daarnaast zet Moskou meer dan 1.000 vliegtuigen en twee vloten van de zeemacht in. ‘Alle luchtmachtregimenten worden bij de manoeuvres betrokken’, zei de minister van Defensie. Voor de manoeuvres van vorig jaar, aan de grens met Oost-Europa, mobiliseerden de Russen 12.700 soldaten.

Het is al van 1981, in volle Koude Oorlog, geleden dat de Russen nog zo’n grote troepenmacht als dit jaar optrommelden voor militaire oefeningen.

Net geen vier decennia geleden bliezen zowat 150.000 leden van het Sovjet-leger verzamelen in Polen voor operatie Zapad-81 (West-81) om een aanval op de lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) te simuleren.

Ook Chinezen en Mongolen

‘In zekere zin is Vostok-2018 een herhaling van Zapad-81 maar dan op veel grote schaal’, stelde Sjojgoe. Niet alleen de omvang van de operaties verschilt. Aan de oefeningen van volgende maand nemen behalve Russische militairen ook soldaten van het Chinese en het Mongoolse leger deel.

Met onze deelname aan Vostok-2018 willen we het strategische militaire partnerschap tussen China en Rusland versterken. Chinees ministerie van Defensie

‘Met onze deelname aan Vostok-2018 willen we het strategische militaire partnerschap tussen China en Rusland versterken, de capaciteit van de twee landen om samen te reageren op verschillende veiligheidsrisico’s opkrikken en de regionale vrede, stabiliteit en veiligheid versterken’, liet het Chinese ministerie van Defensie weten.

Japan ongerust

Het nieuws over de Chinese betrokkenheid bij de Russische ‘war games’ deed in Japan alarmbellen afgaan. De Japanse premier Shinzo Abe uitte onlangs nog zijn bezorgdheid over de Russische militaire versterking in het Verre Oosten.

De officiële reactie uit Tokio was afgemeten: ‘Japan volgt met veel aandacht elke wijziging in de samenwerking tussen China en Rusland.’

Pikant detail: op het moment van de militaire manoeuvres in Siberië en het Verre Oosten neemt Abe deel aan een economische top in het Russische Vladivostok, de thuisbasis van een van de twee vloten die opstomen voor operatie Vostok-2018.

Gespannen relatie met NAVO

Niet alleen de Japanners zullen de manoeuvres met grote belangstelling volgen. Ook de NAVO doet dat. De oefeningen komen er op een moment dat de relaties tussen de trans-Atlantische organisatie en de Russen behoorlijk gespannen zijn.

Het is Moskou een doorn in het oog dat de NAVO de afgelopen jaren bataljons stationeerde op zijn westelijke flank, met name in Polen, Estland, Letland en Litouwen.

De NAVO-versterking in die landen kwam er nadat Moskou in 2014 de Krim geannexeerd had en pro-Russische separatisten in Oekraïne gesteund had. De Baltische staten en enkele Oost-Europese landen waren destijds beducht voor een verdere expansiedrang van de Russen in westelijke richting en drongen daarom op extra NAVO-troepen aan. Tot bezorgdheid en ongenoegen van Moskou.

Niet verrast

Volgens de NAVO bewijst Vostok-2018 dat de ‘Russen focussen op een groot militair conflict’.

Voor de trans-Atlantische alliantie kwam de Russische aankondiging van de ‘war games’ dinsdag evenwel niet als een verrassing. ‘We zijn sinds mei op de hoogte van de manoeuvres. Militaire attachés van de NAVO zijn uitgenodigd als waarnemers’, zei NAVO-woordvoerder Dylan White. Of de organisatie op die uitnodiging ingaat, heeft ze nog niet beslist.

Volgens de NAVO bewijst Vostok-2018 dat de ‘Russen focussen op een groot militair conflict’. ‘De operatie past in een patroon dat zich al langer aftekent: Rusland stelt zich assertiever op, verhoogt consequent zijn defensiebudget en drijft zijn militaire aanwezigheid op’, stelde White. Hij drong er bij de Russen wel op aan de ‘training op een transparante en voorspelbare manier te organiseren’.