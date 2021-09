Russen krijgen opnieuw Franse champagne

Het Frans embargo was er gekomen in reactie op een nieuwe Russische wet. Die schrijft voor dat de benaming champagne - 'sjampanskoje' in het Russisch - voortaan voorbehouden blijft voor lokaal gemaakte champagne. Buitenlandse schuimwijnen - dus ook de Franse champagne - moeten als schuimwijn worden verkocht. De verplichting slaat op de kleine lettertjes op de achterkant van de fles. Op de voorkant mag nog steeds champagne, in Latijns schrift, worden gebruikt.

Uit protest kondigden de Franse champagnehuizen in juli een uitvoerverbod richting Rusland aan van hun champagnes. Maar volgens het Franse vakblad Terre de Vins heeft de beroepsvereniging van champagneproducenten nu beslist om vanaf 15 september het embargo op te heffen. Op de achterkant van de flessen zal in het Russisch 'schuimwijn' gedrukt staan, weliswaar met de vermelding dat de wijn uit de Franse champagnestreek komt.