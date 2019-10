Russen vermomden zich als Iraniërs om overheden te hacken

De Russische Turla-groep, die aan de Russische inlichtingendiensten gelinkt wordt, zou in het geniep de werkmethodes en computerinfrastructuur van de Iraanse Oilrig-groep gebruikt hebben om tal van doelwitten aan te vallen. Ze hoopten hun identiteit te verbergen omdat Iran een voor de hand liggende dader van zulke aanvallen is. De slachtoffers waren divers: het gaat om militaire doelwitten, overheden, wetenschappelijke organisaties en universiteiten in de hele wereld, maar vooral in het Midden-Oosten.