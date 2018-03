Russen voeren eigen onderzoek in zaak-Skripal

'We hebben een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de moordpoging op de Russische onderdaan Joelia Skripal', klonk het in een mededeling.

Vader en dochter Skripal werden op 4 maart in het Britse Salisbury vergiftigd . Sindsdien liggen ze in een coma en er wordt gevreesd voor hun leven.

Schuld van Poetin

De Britse premier Theresa May schoof de vergiftiging met een zenuwgif dat door Rusland ontwikkeld werd, vrijwel meteen in de schoenen van Rusland . Haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson ging vrijdag nog een stap verder.

Hij zei dat Londen niets tegen de Russische bevolking heeft. 'Onze ruzie is met Poetins Kremlin en we denken dat het overweldigend waarschijnlijk is dat het zijn beslissing was om aan te sturen op het gebruik van zenuwgif in de Britse straten, in Europese straten, en dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog.'