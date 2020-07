Russiche groep probeert vaccincentra te hacken

Verschillende inlichtingendiensten, uit het Verenigd Koninkrijk, de VS en Canada, onderzoeken aanhoudende cyberaanvallen tegen overheden, denktanks en andere doelwitten in meerdere landen. 'De doelwitten zijn onder meer universiteiten, bedrijven en organisaties die vaccins ontwikkelen en testen', stellen anonieme bronnen. Met de actie zouden de hackers intellectuele rechten op de vaccins afhandig willen maken.

Coronavaccin

De berichten over de systematische hackings doen de bezorgdheid over de digitale veiligheid bij de bestrijding van de coronapandemie toenemen. Volgens het Verenigd Koninkrijk is een van de doelwitten de universiteit van Oxford, de koploper in de race naar een coronavaccin. Oxford werkt daarvoor samen met de Britse farmagigant AstraZeneca.