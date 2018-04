Russisch leger rolt spierballen voor kust van Letland

Net buiten de Letse territoriale wateren is de Baltische vloot van het Russische leger woensdag begonnen met een grootschalige oefening. De demarche zorgt voor ongerustheid in Letland, dat deel uitmaakt van de NAVO. De rakettesten van de Russische marine vinden plaats in de exclusieve economische zone van Letland, een deel van de Baltische Zee waar Letland speciale economische rechten geniet.

‘Het is een krachtdemonstratie ’, reageerde de Letse premier Maris Kucinskis. ‘Het is moeilijk te bevatten dat dit kan gebeuren zo dicht bij ons land.’

Letland ziet zich door de rakettests genoodzaakt om een deel van het luchtruim te sluiten voor drie dagen. Ook Zweden heeft een tijdelijke gevarenzone uitgeroepen in het zuiden van de Baltische Zee, waardoor schepen en vliegtuigen het gebied niet in mogen. Dat kan voor vertragingen zorgen voor de burgerluchtvaart.

Provocatie

‘De militaire oefeningen duren drie dagen in een regio met zeer intensief luchtverkeer’, verklaarde Maris Riekstin, de Letse ambassadeur in Rusland. ‘Gegeven alles wat gebeurd is in de relaties tussen het Westen en Rusland, denk ik dat dit een nogal provocatieve actie is.’