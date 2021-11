Russische antisatelliettest vestigt aandacht op risico's militarisering van kosmos

Met een rakettest heeft Rusland een van zijn satellieten in de ruimte verpulverd. Experts zijn beducht dat brokstukken botsen met andere satellieten of het Internationaal Ruimtestation (ISS). Ze waarschuwen voor de risico's van een militarisering van de kosmos.

Rusland heeft maandag vanop aarde een raket afgeschoten die een van zijn satellieten in de ruimte vernietigd heeft. Dat liet het Russische ministerie van Defensie dinsdagmiddag weten. 'Het doelwit was een tuig van het type Tselina-D, dat inactief was en zich sinds 1982 in de ruimte bevond. De test was een succes', klonk het in een mededeling.

Na een dag radiostilte bevestigde Moskou zo beweringen van de Verenigde Staten. De Amerikanen hadden als eerste melding gemaakt van de actie. Ze beschuldigden de Russen er ook van een gevaarlijke situatie te creƫren in de ruimte.

Door de test is de satelliet in honderden stukken gebroken. 'Rusland heeft een wolk van brokstukken gegenereerd die mogelijk decennia gevaarlijk zijn voor het Internationaal Ruimtestation (ISS), het Chinese ruimtestation en duizenden andere satellieten', klonk het in Washington.

Evacuatie

De zevenkoppige bemanning van het ISS nam alvast geen risico's. Ze trok zich na de Russische demarche een tijd terug in beveiligde capsules die aan het ISS gekoppeld zijn om, indien nodig, snel tot een evacuatie te kunnen overgaan. Zover kwam het niet.

Het Russische manoeuvre leidde tot een welles-nietesspel tussen Moskou en Washington. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken wreef Rusland een 'onverantwoordelijke daad' aan en zei zich met de Amerikaanse bondgenoten te zullen bezinnen op een antwoord.

Moskou wuifde de aantijgingen uit Washington evenwel weg. 'De beschuldigingen van de VS zijn hypocriet. De VS weten heel goed dat die fragmenten geen enkele bedreiging vormen', stelde het Russische ministerie van Defensie in zijn mededeling.

Militarisering

Het wees er ook op dat Rusland al jaren oproept een eind te maken aan de ontplooiing van wapens in de ruimte. 'Maar de VS en hun bondgenoten hebben zo'n deal altijd afgeblokt in de schoot van de Verenigde Naties', klonk het. 'Daarom hadden wij geen andere keuze dan onze defensiecapaciteiten op te voeren.'

De Russische test heeft in elk geval het debat over de risico's van een militarisering van de kosmos weer gevoed. Experts zijn al langer beducht dat de ruimte uitgroeit tot een nieuw slagveld tussen de grootmachten.