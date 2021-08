Rutte houdt ChristenUnie voorlopig aan boord in Nederlandse formatie

De ontslagnemende Nederlandse premier Mark Rutte drukte woensdag de suggestie de kop in dat de ChristenUnie zou afhaken als mogelijke coalitiepartner in een nieuwe regering. De formatie blijft daardoor muurvast zitten.

'Gert-Jan Segers zit nog gewoon in het mandje, net als alle anderen.' Dat antwoordde ontslagnemend premier Mark Rutte (VVD) woensdagochtend op de vraag of de ChristenUnie (CU) van voorzitter Segers niet langer tot de mogelijke coalitiekandidaten behoort voor een nieuwe Nederlandse regering.

Dinsdagavond leek een opening te komen in de vastgelopen Nederlandse regeringsvorming . CU-voorzitter Segers had aangekondigd dat zijn partij een stap terug zou zetten nadat Sigrid Kaag , de ontslagnemende vicepremier en voorzitter van het links-liberale D66, een regeringsdeelname van de ChristenUnie had afgezworen.

Kaag hoopt de confessionele partij te kunnen lozen omdat ze vaart wil maken met ethische thema's, zoals de wet voltooid leven, die regelt dat ouderen euthanasie kunnen krijgen als ze vinden dat hun leven klaar is. 'Het houdt een keer op', zei Segers over de poging van Kaag. 'Ik zie dat andere mensen geen rol voor ons zien. Dan ben ik snel klaar.'

De formatie leek zo een doorstart te kunnen maken 'over links', met naast de regeringspartijen VVD, D66 en het CDA ook het linkse blok met GroenLinks en de PvdA. Maar na een gesprek met informateur Mariëtte Hamer tot diep in de nacht leek Kaag toch weer op haar stappen terug te komen. 'Er zijn ook mooie raakvlakken met de ChristenUnie', zei ze.

Ook Ruttes VVD en het CDA, die aan elkaar zijn vastgeklikt, willen de ChristenUnie er voorlopig niet af rijden. Ze zijn bovendien niet happig om én GroenLinks én de PvdA aan boord te nemen. De gesprekken blijven daardoor in het slop zitten. Woensdag ging Segers opnieuw op de koffie bij Hamer, in aanwezigheid van de VVD en D66. Intussen klinken de geluiden over een minderheidskabinet of mogelijk nieuwe verkiezingen almaar luider.