Sancties nekken top Trump en Kim

De top in Hanoi is volgens president Donald Trump mislukt omdat Kim Jong-un eiste dat alle sancties tegen zijn land verdwijnen zonder duidelijke tegenprestaties van Noord-Korea.

De Amerikaanse president Donald Trump zei op een persconferentie na de abrupt beëindigde topontmoeting dat hij 'dacht een productieve tijd te hebben gehad, maar dit ging over sancties. Zij willen van alle sancties af. Dat kunnen we niet doen.'

Hij zei ook dat hij nog steeds een heel goede relatie met Kim heeft en dat ze het geen goed idee vonden iets te ondertekenen. Dat zou niet gepast zijn geweest, zei Trump. Maar hun relatie is heel vriendschappelijk gebleven. Ze hebben het volgens Trump wel niet over een derde top gehad.

De top in Hanoi was de tweede tussen de twee leiders. In juni vorig jaar was de eerste in Singapore. Ook die eindigde zonder concrete afspraken, maar toen was er wel een vage slotverklaring.