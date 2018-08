Saoedi-Arabië gooit Canadese activa buiten

Met de uitverkoop wreekt het regime in Riyad de Canadese kritiek op de arrestatie van mensenrechtenactivisten in het koninkrijk.

De Saoedische autoriteiten lijken vastbesloten de wereld te tonen dat ze 'buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden' allerminst op prijs stellen. En dat kritiek op het regime in Riyad niet zonder gevolgen blijft.

Dat mag Canada dezer dagen ondervinden. De spanningen tussen de twee landen liepen op nadat de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia Freeland, eind vorige week kritiek geleverd had op de arrestatie van een reeks mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië. Onder de arrestanten bevond zich Samar Badawi, een prominente vrouwenrechtenactiviste die familie heeft in Canada.

Ambassadeur weg

De Canadese kritiek schoot Riyad in het verkeerde keelgat. Om de uitspraken van Freeland te vergelden wezen de Saoedi's begin deze week al de Canadese ambassadeur in het land uit. Ze beslisten ook alle nieuwe handels- en investeringsdeals met het Noord-Amerikaanse land op te schorten.

Daarnaast schortte het regime in Riyad een uitwisselingsprogramma voor studenten op. Dinsdag zette staatsluchtvaartmaatschappij Saudi Arabian Airlines alle vluchten naar Canada stop te zetten.

Aandelen en obligaties

Een dag later loste Saoedi-Arabië een nieuw salvo maatregelen. Het land schorste alle medische programma's in Canada en het poogt Saoedische patiënten die er behandeld worden, zo snel mogelijk naar andere landen over te brengen.

Met de verkoop van die Canadese activa stuurt Riyad de wereld wel een sterk signaal dat kritiek niet getolereerd wordt.

Maar daarmee was de kous nog niet af. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaven de Saoedische centrale bank en de staatspensioenfondsen hun overzeese vermogensbeheerders de opdracht zich 'te allen prijze' te ontdoen van al hun Canadese aandelen, obligaties en cashposities.

Analisten gaan ervan uit dat vermogensbeheerders ruim 100 miljard dollar Saoedische fondsen ter beschikking hebben om wereldwijd te investeren. 'In absolute bedragen is wellicht slechts een heel klein deel daarvan in Canadese aandelen en obligaties geïnvesteerd', luidt het. 'Maar met de verkoop van die activa stuurt Riyad de wereld wel een sterk signaal dat kritiek niet getolereerd wordt.'

Stabiel klimaat

Canada is niet het eerste land dat dat moet ondervinden. Ook Duitse bedrijven klaagden al dat ze het veel lastiger hebben om contracten af te sluiten in Saoedi-Arabië sinds de Duitse regering kritiek uitte op de rol die Riyad speelt in de Libanese politiek. Ook Berlijns beslissing om geen wapens meer te verkopen aan landen die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen, waaronder Saoedi-Arabië, viel in Riyad niet in goede aarde.

Met dergelijke acties stel je potentiële investeerders niet gerust dat het ondernemersklimaat stabiel is.

De beslissing om alle Canadese activa te verkopen vanwege een diplomatiek geschil lijkt haaks te staan op de pogingen van kroonprins Mohammed bin Salman om buitenlandse investeerders aan te trekken. 'Met deze demarche lopen de Saoedische autoriteiten het risico om het ondernemersvertrouwen in hun land te ondermijnen. Met dergelijke acties stel je potentiële investeerders niet gerust dat het ondernemersklimaat stabiel is', waarschuwen analisten.