Saoedi-Arabië wil met G20 inzetten op vrouwen en klimaat

Riyad wil ook vaart zetten achter maatregelen ter bescherming van het klimaat om de voorziening van water en levensmiddelen te verzekeren, en het wil zich inzetten voor innovatie en technische vooruitgang. De mededeling is opmerkelijk omdat de rechten van vrouwen in weinig landen zo beperkt als in Saoedi-Arabië.

Gevangenis

Vrouwen zijn in in het koninkrijk onder meer onderworpen aan strenge kledingvoorschriften. Hoewel enkele regels versoepeld werden, hebben vrouwen voor veel beslissingen in het leven nog steeds de toestemming van een mannelijke voogd nodig. Verscheidene vrouwenrechtenactivisten werden bovendien in de gevangenis opgesloten.