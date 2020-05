Schuldenexperte Reinhart trekt naar Wereldbank

Carmen Reinhart toont zich allesbehalve optimistisch over het economische herstel na de coronacrisis. Niet in de eurozone, en zeker niet in de groeilanden.

De Wereldbank, de internationale instelling die leningen verschaft aan ontwikkelingslanden en opkomende economieën, heeft Carmen Reinhart benoemd als hoofdeconome. De 64-jarige Reinhart, op Cuba geboren als Carmen Castellanos, doceert aan de Amerikaanse topuniversiteit van Harvard en geldt als een wereldautoriteit inzake schuldencrisissen.

Samen met haar Harvard-collega Kenneth Rogoff publiceerde ze in 2009 'This Time is Different', een van de klassiekers over de toenmalige kredietcrisis en de acht eeuwen aan financiële ellende die daaraan voorafgingen.

Be afraid, België

Hoewel de mondiale economie het voorbije decennium herstelde van de implosie in 2008 en 2009, bleef Reinhart waarschuwen voor de hoge schuldgraad die veel landen maar niet wegwerken. 'Be very afraid', zei ze al in 2013, tijdens een event van De Tijd, over hoge Belgische staatsschuld.

Nu de coronacrisis de wereldeconomie in een ongeziene ravijn doet storten, klinkt Reinhart al helemaal niet vrolijk. 'Het herstel zal zeer waarschijnlijk niet V-vormig zijn, en we keren hoogst waarschijnlijk niet terug naar de wereld van voor de pandemie', zei ze enkele dagen geleden in een interview met het persagentschap Bloomberg. 'De schok heeft de wereldwijde bevoorradingsketens en handel enorm verstoord.'

Eurozone

Reinhart maakt zich voor zorgen over Italië, dat snoeihard getroffen is door de gezondheidscrisis en sowieso al een pathologische schuldenaar was. 'Dit wordt erg, erg destructief binnen de eurozone. Als dat blijft aanslepen, worden de krachten die de eurozone uiteenrijten groter en groter.'

Toch vreest Reinhart het meest voor de ontwikkelingslanden die ze vanaf volgende maand het meest zal bijstaan als hoofdeconome van de Wereldbank. 'Heel veel arme landen staan op de rand van een schuldencrisis', waarschuwde ze al in 2018 tijdens een interview met De Tijd. 'Ze leefden van de hoge grondstoffenprijzen en genoten van een kwijtschelding van hun leningen. Die effecten zijn uitgewerkt.'