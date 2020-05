Signalen van tweede infectiegolf maken landen bloednerveus

De vrees voor een tweede besmettingsgolf zit er overal diep in. Maar niet elke opstoot van het virus, zoals recent in China, Zuid-Korea of Duitsland, betekent dat het weer naar af is.

De autoriteiten in de Chinese stad Wuhan zijn van plan alle 11 miljoen inwoners te testen op het coronavirus. Dat raakte bekend nadat zes bewoners van een woonblok in Wuhan, waar het virus eind vorig jaar opdook, besmet bleken te zijn. Het waren de eerste besmettingen sinds de lockdown in de stad op 8 april was opgeheven.

Het plan illustreert de vrees voor een nieuwe opstoot van de corona-epidemie. De nationale gezondheidscommissie riep dinsdag op tot waakzaamheid en benadrukte dat strenge maatregelen nodig blijven. Hoewel de Chinese economie is heropgestart, blijven in veel grote steden de bioscopen en de cafés dicht.

Toch is het te vroeg om te spreken van een tweede besmettingsgolf. Het aantal nieuwe gevallen is beperkt en de autoriteiten spelen kort op de bal. De stad Shulan, vlak bij de grens met Noord-Korea, ging zondag op slot nadat voor het eerst in meer twee maanden 16 nieuwe besmettingen waren ontdekt.

Nachtclubs en cafés

Ook Zuid-Korea kreeg de voorbije dagen af te rekenen met een opstoot van corona, na een periode zonder nieuwe gevallen. De autoriteiten meldden dinsdag dat ze al 101 nieuwe besmettingen hebben vastgesteld. 'Het is pas voorbij wanneer het voorbij is', waarschuwde president Moon Jae-in zondag. 'We zijn in een aanslepende oorlog beland.'

Alle gevallen zijn gelinkt aan een uitbraak in Itaewon, een uitgaansbuurt in Seoel, waar de nachtclubs en cafés pas weer open waren. Via telefoongegevens proberen de autoriteiten 5.500 mensen op te sporen die in het weekend in Itaewon waren. De stad liet meteen weer alle uitgaansgelegenheden sluiten.

Dat het door een kleine onachtzaamheid fout kan lopen, bewees Singapore, dat samen met Zuid-Korea lof kreeg voor zijn kordate aanpak. Maar het rijke Singapore had geen aandacht voor de gastarbeiders. Via een van hen - die was weggestuurd in een ziekenhuis - raakten duizenden anderen besmet in de overvolle slaapzalen.

Blinde vlekken

Singapore toont aan dat blinde vlekken de strijd tegen het coronavirus kunnen ondermijnen. Het is een scenario waar de Duitse bondskanselier Angela Merkel wakker van ligt. Ze waarschuwt al weken dat een snelle uitdoving van de corona-aanpak nefast kan uitdraaien. Toch legde ze zich vorige week neer bij een versoepeling, onder druk van de deelstaten.

Dat alert blijven nodig is, bleek toen vorige week in twee slachthuizen meer dan 200 werknemers besmet raakten. Daarop werd de versoepeling in de regio teruggeschroefd. Ook in andere streken bleven de maatregelen van kracht na lokale uitbraken. Zo werd in Beieren een besmettingshaard ontdekt in een asielzoekerscentrum.

Wat Merkel vooral zorgen baart, is de stijging van de reproductiefactor, die aangeeft hoeveel mensen besmet worden door één zieke. Het cijfer was tijdens de lockdown een eind onder 1 gezakt, wat betekende dat de verspreiding van het virus was gestopt. Deze week schoot de factor naar een onrustwekkende 1,13.