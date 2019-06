Slecht klimaatrapport voor CFE, Colruyt en GBL

707 grote industrieconcerns, waaronder het Belgische CFE, Colruyt en GBL, geven investeerders onvoldoende inzage in wat ze doen om de risico's voor klimaatverandering, watergebruik en ontbossing te beperken.

CDP meet al vier jaar de mate waarin bedrijven inzage geven in de aanpak van de grote milieurisico's van vandaag: klimaatverandering, water en ontbossing. Het is de eerste keer dat de milieu-ngo ook publiek rapporteert over de resultaten van hun 'non-disclosure campagne'.