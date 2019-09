Smeltend ijs doet zeeniveau almaar sneller stijgen

Zonder extra inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen in te perken, dreigt de zeespiegel met meer dan een meter te stijgen tegen 2100. Daarvoor waarschuwt het VN-klimaatpanel IPCC in een nieuw rapport.

Door het smeltende ijs van gletsjers en de poolkappen is het zeeniveau de voorbije decennia almaar sneller aan het stijgen. Als er geen extra maatregelen komen, dreigen catastrofale gevolgen, waarschuwt het VN-panel van klimaatexperts IPCC in een toonaangevend nieuw rapport. Kuststeden dreigen dan onder water te lopen, gletsjers verdwijnen, rivieren komen droog te staan en het leven in de oceanen zou ineenstorten.