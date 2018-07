'Spanje wordt nieuwe hoofdroute voor migranten'

De topman van Frontex, het EU-agentschap dat de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie coördineert, waarschuwt voor een nieuwe hoofdroute voor migranten naar Europa.

'Als je me vraagt wat mijn grootste zorg is, zal ik Spanje zeggen', aldus Fabrice Leggeri in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

Vorig jaar kozen meer dan 28.000 migranten voor de westelijke migratieroute om via Spanje Europa te bereiken. Dat is dubbel zo veel als in 2016. Tijdens de eerste vijf maanden (januari-mei) van 2018 werden ongeveer 8.000 illegale migranten geteld in het westelijke Middellandse Zeegebied. Dat is 59 procent meer dan in dezelfde periode in 2017.

In juni zou Frontex alleen al 6.000 illegale oversteken geregistreerd zijn, aldus de krant. 'Als dit aantal blijft stijgen, zal deze route de belangrijkste worden', aldus Leggeri. Nu komen de meeste migranten nog via de oostelijke en centraal-meditterane routes.

Volgens Frontex krijgen migranten in Niger, een doorreisland, al enkele maanden een alternatieve route aangeboden om in plaats vanuit Libië via Marokko - en vervoiolgens via Spanje - door te reizen naar Europa.

Tussen de uiterste punten van Zuid-Spanje en Marokko ligt amper 14 kilometer.

Leggeri steunt de plannen die op de recente Europese top werden gesmeed om in Afrika controlecentra op te richten waar beslist zal worden of geredde migranten op zee recht hebben op asiel in Europa. Op die manier zouden migranten niet langer het gevoel hebben dat ze na hun redding naar Europa zou worden gebracht.