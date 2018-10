Spionnen knappen het vuile werk op voor Poetin

Met een reeks baldadige acties, van cyberaanvallen over vergiftigingen tot couppogingen, loopt de Russische inlichtingendienst GROe steeds vaker in het vizier van het Westen.

‘Soms is het belangrijk uit de schaduw te treden’, zei Onno Eichelsheim, de baas van de Nederlandse inlichtingendienst MIVD, donderdag toen hij voor een zeldzame keer voor het voetlicht trad. Eichelsheim onthulde dat zijn afdeling afgelopen voorjaar een Russische operatie verijdelde.

Vier spionnen werden op heterdaad betrapt toen ze een cyberaanval voorbereidden op het hoofdkwartier van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Het viertal werd onmiddellijk het land uitgezet, zei Eichelsheim.

Dit zijn geen acties door een grootmacht, dit zijn daden van een pariastaat. Gavin Williamson Brits minister van Defensie

Het is hoogst ongewoon dat een westerse inlichtingendienst inzage geeft in zijn operaties. ‘Het voelt ongemakkelijk maar het is noodzakelijk’, gaf de MIVB-baas toe. Zijn onthulling paste in een strak geregisseerd internationaal initiatief om de schijnwerpers te richten op de heimelijke manoeuvres van de Russische inlichtingendiensten.

De Verenigde Staten kloegen donderdag bijvoorbeeld zeven Russische inlichtingenofficieren aan wegens hacking. Onder hen waren ook de vier mannen die werden betrapt voor het OPCW-kantoor in Den Haag.

Novitsjok

Volgens Eichelsheim was de mislukte operatie het werk van de militaire inlichtingendienst van Rusland (GROe). Die werkte zich de afgelopen jaren in de kijker met een reeks drieste operaties.

Schermvullende weergave ©MIVD

De GROe werd er eerder dit jaar nog van beschuldigd van de aanslag op de gewezen Russische dubbelspion Sergej Skripal, die ooit zelf voor de inlichtingendienst werkte. Skripal werd in zijn Britse woonplaats Salisbury door twee GROe-agenten vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Hij overleefde ternauwernood de aanslag.

De affaire-Skripal mondde uit in een zelden gezien diplomatiek conflict tussen Moskou en een rist westerse landen. Maar terzelfdertijd zette de Britse minister van Veiligheid Ben Wallace de operatie in Salisbury weg als amateuristisch geklungel. ‘Dit leek meer op Johnny English dan op James Bond’, zei hij verwijzend naar de komische film over een klunzige geheim agent.

Waarop de expert Mark Galeotti, die zich al langer verdiept in de Russische inlichtingendiensten, hem terugfloot. ‘Het gaat er de GROe om geen kansen te missen, ook al mislukken die soms’, tweette Galeotti. Niet geschoten is altijd mis, lijkt het devies.

Cubacrisis

De militaire inlichtingendienst, in 1918 opgericht door Lenin, heeft een indrukwekkend palmares. In het Sovjettijdperk was ze wereldwijd actief , onder andere in de Cubacrisis van 1962 en de Russische bezetting van Afghanistan in de jaren ‘80.

Maar na de instorting van de Sovjetunie in 1991 raakte de GROe op de sukkel en kreeg ze zware concurrentie van opvolgers van de beruchte KGB: de binnenlandse inlichtendienst FSB en zijn buitenlandse pendant SVR.

Schermvullende weergave ©AFP

De kansen keerden toen president Vladimir Poetin een tiental jaar geleden een steeds agressiever buitenlands beleid ging voeren. Hij ging driest tekeer tegen wat hij zag als de infiltratie van het Westen - en dan meer bepaald de NAVO - in het voormalige oostblok.

De GROe ontpopte zich gretig tot de belangenbehartiger van het Kremlin in de brede buitenbaan om Rusland. Zo speelde de dienst een cruciale rol in de annexatie van de Krim in 2014 en de daaropvolgende burgeroorlog in het oosten van Oekraïne, waar GROe-officieren trouwens betrokken zouden zijn geweest bij het neerhalen van vlucht MH17.

Volgens Galeotti behoort oorlogsvoering tot het dna van de GROe. Dat betekent niet dat de dienst alleen zijn toevlucht tot bruut geweld. De Britse autoriteiten beschuldigden de GROe donderdag achter een rist cyberaanvallen te zitten, onder andere op de Amerikaanse Democratische partij en de dopingwaakhond WADA. Voor dergelijke offensieven maken de Russen gebruik van de diensten van Fancy Bear, een schimmige hackersgroep.

Pariastaat

‘De acties van de GROe zijn roekeloos en willekeurig’, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. ‘Ze proberen verkiezingen in andere landen te ondermijnen en te beïnvloeden.’ Zijn collega van Defensie, Gavin Williamson, verwoordde de onvrede nog scherper: ‘Dit zijn geen acties door een grootmacht, dit zijn daden van een pariastaat.’

De NAVO kondigde donderdag aan haar cyberdefensie alvast aan te scherpen. ‘Rusland moet een einde maken aan zijn roekeloze gedrag’, zei Jens Stoltenberg, de chef van de militaire alliantie.

Rusland waste zoals steeds de handen in onschuld en zei dat de aantijgingen getuigen van een ‘levendige fantasie’. Moskou sprak van een ‘diabolische cocktail’ van beschuldigingen.

Maar door op dezelfde dag met hun aanklachten uit te pakken, gaven de westerse landen het signaal dat ze niet over zich heen laten lopen. Het is de voorbode voor een verdere verharding van de relaties met Moskou. En dat creëert ongetwijfeld nieuwe kansen voor de GROe om aan de slag te blijven.