Spoedoverleg over coronavirus

Medewerkers van een ziekenhuis in het Chinese Jinyintan waar coronapatiënten worden behandeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt woensdag spoedoverleg over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Experts moeten besluiten of de uitbraak de internationale volksgezondheid bedreigt.

De mysterieuze longziekte, die de naam 2019-nCoV kreeg, is voor het eerst ontdekt in de Chinese stad Wuhan, waar zo'n 11 miljoen mensen wonen.

De Chinese autoriteiten hebben inmiddels honderden besmettingen en negen doden gemeld. Ook in Zuid-Korea, Thailand en Japan stak het virus de kop op. In de VS werd dinsdag de eerste patiënt gemeld.

Uitzonderlijk

Het komt zelden voor dat de WHO een virusuitbraak bestempelt als internationale volksgezondheidscrisis ('Public Health Emergency of International Concern'). Dat gebeurde eerder onder meer bij de ebola-epidemie in West-Afrika.

De WHO omschrijft zo'n gezondheidscrisis als een 'uitzonderlijke gebeurtenis' die ook de volksgezondheid in andere landen bedreigt. In zo'n geval is mogelijk een 'gecoördineerde internationale reactie' nodig.