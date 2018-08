Steeds dichter bij het zwarte gat

Ooit waren zwarte gaten een gewaagde hypothese, vandaag worden ze in hoog tempo realiteit. En pogingen om ze te begrijpen zouden wel eens de sleutel kunnen zijn tot een theorie van alles.

We weten precies hoe een zwart gat er moet uitzien. Dankzij de theorie van Albert Einstein, en ook een beetje dankzij Hollywood. Voor ‘Interstellar’ (2014) wilde regisseur Christopher Nolan absoluut een - voor de verandering - realistische voorstelling van een zwart gat. Wetenschappers mochten daarvoor even de krachtige computers gebruiken waarmee 3D-filmanimaties worden gemaakt.

Met die computers, en met de formules van Einstein, konden de fysici exact berekenen hoe de zwaartekracht lichtstralen in het rond slingert in de buurt van een zwart gat, en welke optische effecten dat oplevert. Zo weten we wat we mogen verwachten als we een zwart gat proberen waar te nemen: een vervormde donkere vlek omgeven door vreemde bogen van licht.

Finale bevestiging

Het zou wel eens kunnen dat we dat beeld binnenkort ook echt te zien krijgen, zij het in een veel slechtere resolutie. Astronomen zijn bezig het zwarte gat in het midden van ons melkwegstelsel in beeld te brengen met een wereldwijd netwerk van radiotelescopen. Als dat lukt, en als het beeld overeenkomt met wat Einsteins theorie voorspelt, dan is het de finale bevestiging dat zwarte gaten bestaan.

De meeste experts zijn al een tijd vrijwel zeker van het bestaan van zwarte gaten. Maar het zal fijn zijn om eindelijk een echte foto te hebben.

Eigenlijk zijn de meeste experts daar al een tijd vrijwel zeker van. De indirecte aanwijzingen die de voorbije decennia zijn gevonden, zijn steeds overtuigender. Maar het zal fijn zijn om eindelijk een echte foto te hebben. Zwarte gaten kunnen dan op de lijst van waargenomen hemellichamen, zoals planeten, kometen en sterren, al zullen ze nooit helemaal ‘gewoon’ worden.

Een zwart gat is een stuk materie met zo’n sterke zwaartekracht dat niets wat te dichtbij is gekomen ooit nog aan zijn greep ontsnapt, zelfs licht niet - vandaar dat het er zwart is. Het kan onder meer ontstaan als een deel van een uitzonderlijk zware ster ineenstort op het moment dat haar nucleaire brandstof is opgebruikt.

In het rond zwieren

Zwarte gaten zijn moeilijk te zien omdat ze - naar astronomische normen - klein zijn. En omdat ze geen licht uitzenden en dus niet opvallen tegen de overwegend zwarte achtergrond van de ruimte. Maar het is niet onmogelijk ze waar te nemen. Omdat ze hun omgeving beïnvloeden, en wat daarin gebeurt, kunnen we wel zien.

Wetenschap op het randje Wat voor de ene wetenschapper een gedurfde hypothese is die misschien tot een doorbraak leidt, is voor de andere pure speculatie. Deze zomer begeven we ons acht weken op het gladde ijs van onbewezen maar fascinerende ideeën. Vandaag: Worden zwarte gaten de sleutel tot het begrijpen van onze wereld?

Het vermoede zwarte gat in het centrum van ons melkwegstelsel zwiert sterren met grote snelheid in het rond. En als er genoeg heet gas in de buurt zweeft, kunnen we tegen die heldere achtergrond hopelijk ook de donkere vlek van het zwarte gat zelf zien.

Eigenlijk klopt het niet helemaal dat niets aan een zwart gat kan ontsnappen als het eenmaal te dichtbij is gekomen. Hollywood heeft dat altijd al geweten, daar vinden de helden van een sf-film altijd wel een manier om te ontkomen. Maar ook in het echt, waar zwarte gaten niet helemaal zwart zijn omdat ze onophoudelijk een soort straling van elementaire deeltjes afgeven, is ontkomen mogelijk.

Dat die straling moet bestaan, is in de jaren zeventig voor het eerst geargumenteerd door de intussen overleden fysicus Stephen Hawking, vandaar ‘Hawkingstraling’. Hawking kwam tot zijn inzicht door op een slimme manier te combineren wat Einsteins relativiteitstheorie en de kwantumtheorie van elementaire deeltjes te vertellen hebben over wat zich nabij de rand van een zwart gat zou afspelen. Daarmee heeft hij de basis gelegd voor wat de voorbije jaren een bijzonder vruchtbaar onderzoeksdomein is geworden.

Niet compatibel

Fysici worstelen al bijna een eeuw met het probleem dat ze twee prachtige theorieën hebben over de materie en de natuurkrachten die niet compatibel zijn. De ene theorie, Einsteins ‘algemene relativiteitstheorie’, beschrijft de zwaartekracht. De andere, de kwantummechanica, beschrijft alle andere bekende natuurkrachten.

Al lang vragen fysici zich af of die twee theorieën twee kanten van eenzelfde medaille kunnen zijn, twee manifestaties van één onderliggende theorie. Heel wat onderzoek van theoretische natuurkundigen is gericht op het vinden van zo’n theorie, die al namen heeft gekregen zoals ‘theorie van alles’, kwantumzwaartekrachtstheorie of verenigde veldentheorie. De bekende theorie van de ‘supersnaren’ is een kandidaat om zo’n overkoepelende theorie te worden.

Dat werk is niet gemakkelijk. Een van de moeilijkheden is dat de twee theorieën het grotendeels over andere dingen hebben.

De zwaartekrachttheorie heeft het vooral over reuzegrote dingen zoals sterren en planeten en het heelal als geheel. De kwantumtheorie heeft het vooral over piepkleine dingen als atomen en elementaire deeltjes.

Er zijn weinig domeinen waar ze overlappen, en dat is jammer, want misschien kan zo’n overlapping, waar de tegenstelling tussen de theorieën aan de oppervlakte komt, fysici op het spoor van een antwoord zetten.

Zwarte gaten zijn zo’n punt van overlapping, een plaats waar beide theorieën iets pertinents over te vertellen hebben, en waar de tegenstelling op de spits wordt gedreven. Geen wonder dat niet alleen astronomen, maar ook theoretisch fysici gefascineerd zijn door zwarte gaten.

Onomkeerbaar deleten

Een van die tegenstellingen gaat over de vraag wat met de informatie gebeurt die in een zwart gat valt. Als materie in een zwart gat valt, wat gebeurt er dan met de informatie die de materie beschrijft. Uit welke soorten deeltjes bestaat ze, hoe zijn ze gerangschikt, enzovoort? Volgens Einstein moet die informatie volledig en voorgoed verdwijnen, onomkeerbaar gedeletet. Maar volgens de kwantumtheorie is dat onmogelijk.

Hoe het werkelijk met die informatie zit, daar zijn de fysici nog niet uit. Dat wordt volop onderzocht, onder meer door Hawking zelf tot aan zijn dood. De grote hoop van de natuurkundigen is dat dit en ander onderzoek om zwarte gaten te begrijpen, hen op weg zal zetten naar een veel diepgaander begrip van de natuurwetten, en misschien naar een verenigde theorie van alle natuurkrachten.

Volgende week: