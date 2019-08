Steeds meer regeringen broeden op stimulus voor economie

Welke plannen hebben de verschillende regeringen?

België wacht op nieuwe regeringen

Een verhoging van de overheidsuitgaven of een belastingverlaging in de nabije toekomst is onwaarschijnlijk, omdat er behalve in Brussel en de Duitstalige Gemeenschap geen regeringen zijn die dat kunnen beslissen. Een belangrijke vraag is of de nieuwe regeringen blijven streven naar een structureel begrotingsevenwicht in 2021. De voorstanders van een sluitende begroting verwijzen naar de kosten van de vergrijzing. Die zullen op middellange termijn het begrotingstekort en de overheidsschuld doen stijgen. Econoom Paul De Grauwe (London School of Economics) verwijst naar de lage rente en roept de overheid op meer te investeren en een tekort te aanvaarden.

Duitsland laat fixatie op ‘zwarte nul’ langzaam los

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz is wat minder recht in de leer dan zijn voorganger Wolgang Schäuble. Die hield halsstarrig vast aan de ‘schwarze Null’, lees: een begrotingsevenwicht. Maar de sociaaldemocraat Scholz is bereid die fixatie te lossen om de Duitse economie, die amechtig naar adem hapt, nieuw leven in te blazen. Hij opperde afgelopen weekend dat Berlijn, met dank aan een rist begrotingsoverschotten en het beteugelen van de staatsschuld, een oorlogskas van 50 miljard heeft. Door de vinger op de knip te houden, verwaarloosde de regering van Angela Merkel jarenlang de broodnodige investeringen in infrastructuur en hightech.

Nederland broedt op miljardenfonds

De Nederlandse economie groeide ook in het tweede kwartaal met een stevige 1,8 procent op jaarbasis. Toch beseft Den Haag dat er donkere wolken aankomen, onder andere door de brexit. Daarom werkt premier Mark Rutte aan een miljardeninjectie om de economie te stutten. De ruimte is er alvast: Nederland boekte vorig jaar een begrotingsoverschot van ruim 11 miljard euro. De details liggen nog niet vast - al circuleert volgens de krant De Telegraaf een bedrag van 50 miljard euro - maar het zou de bedoeling zijn te investeren in infrastructuur en technologie. Daarom zou Rutte breken met zijn beleid om de staatsschuld terug te schroeven.

Verenigde Staten hinten op extra belastingverlagingen

Hoewel de groei nooit langer duurde en de werkloosheid op het laagste peil in een halve eeuw zit, leeft de vrees voor een Amerikaanse recessie. Met zijn herverkiezing op het spel hintte president Donald Trump de jongste dagen op stimuli. De inkomens- en vermogenswinstbelastingen zouden tijdelijk dalen. Zijn enorme belastingverlaging voor werknemers en bedrijven uit 2017 zou permanent worden.

In combinatie met de stijgende uitgaven duwt dat het deficit in 2020 wel weer boven de kaap van 1.000 miljard dollar, becijferde de begrotingswaakhond woensdag. ‘Onhoudbaar’, vinden sommige van Trumps Republikeinen.

Verenigd Koninkrijk: ‘Rocket boosters’ en no-dealstimuli

Sinds hij vorige maand premier werd, belooft Boris Johnson ‘straalraketten’ onder de economie te plaatsen om de schokken van de nakende brexit op te vangen. Zonder in detail te treden kondigde hij forse investeringen aan in onderwijs, politie, huisvesting, infrastructuur en achtergestelde regio’s. De nieuwe minister van Financiën, Sajid Javid, hintte ook op belastingverlagingen. En als op 31 oktober een chaotische no-dealbrexit volgt, worden stimuli helemaal nodig. Enige budgettaire ruimte is er wel. Sinds Johnsons tory’s in 2010 aan de macht kwamen, verlaagden ze het deficit van 10 naar 1,1 procent. De huidige 2 procentnorm dreigt door de brexit wel helemaal losgelaten te worden.