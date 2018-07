'Stormy Daniels gearresteerd in stripclub'

De Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels, die beweert een affaire te hebben gehad met Donald Trump, is gearresteerd in een striptent in Ohio. Een valstrik, zegt haar advocaat.

De pornoactrice Stormy Daniels is gearresteerd in de staat Ohio. Haar advocaat Michael Avenatti liet via Twitter weten dat ze werd aangehouden bij een optreden in de stripclub Sirens in de stad Columbus.

Volgens Avenatti werd Daniels, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, aangehouden omdat ze zich op het podium had laten aanraken door een toeschouwer 'op een niet-seksuele manier'.

Avenatti spreekt over een 'politiek gemotiveerde' en 'vooropgezette' arrestatie. Volgens hem voerde Daniels dezelfde act op die ze al in honderden striptenten over het hele land had opgevoerd. 'We gaan alle aanklachten met volle kracht verwerpen', aldus de advocaat.

Amerikaanse media meldden dat de politie van Columbus niets weet van een arrestatie en dat ze niet wordt vastgehouden. De stripclub wilde geen commentaar geven.

Daniels beweert in 2016 een affaire te hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Trumps voormalige advocaat Michael Cohen zou haar, zo zegt ze, 130.000 dollar hebben betaald om dat verhaal tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet aan de grote klok te hangen.