Studenten in opstand tegen Erdogan

De strakkere greep van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de Turkse academische wereld zet kwaad bloed bij studenten en academici. ‘Erdogan had het protest niet verwacht en weet niet goed wat te doen.’

De Bogazici Universiteit in Istanboel is niet alleen een van de meest prestigieuze universiteiten van Turkije, ze is ook verbluffend mooi. Met een parel van een gevel en een prachtige tuin die uitkijkt op de Bosporus. De universiteit maakte ooit deel uit van het door de Amerikanen opgerichte Robert College en staat bekend om zijn westerse en liberale oriëntatie.

Die vrijdenkende atmosfeer is dik tegen de zin van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn sociaal-conservatieve en nationalistische aanhangers. Op 1 januari benoemde hij partijgenoot Melih Bulu tot rector. Dat leidt al meer dan een maand tot protesten door studenten en het personeel.

Hardhandig

Het kwam al verscheidene keren tot schermutselingen met de politie. Erdogan noemde de betogers ‘terroristen’ en heeft gezworen verdere protesten de kop in te drukken. Er werden al meer dan 550 mensen opgepakt, tientallen staan onder huisarrest.

Onze universiteit ziet eruit als een belegerde burcht Mert Arslanalp Professor aan de Bogazici Universiteit in Istanboel

‘Onze universiteit ziet eruit als een belegerde burcht’, zegt professor Mert Arslanalp. Ons telefoontje moest even wachten omdat de professor politieke wetenschappen op een protestactie was. ‘Over de middag staan we met onze rug gekeerd aan het kantoor van de rector’, zegt Arslanalp als we hem in de namiddag aan de lijn hebben. ‘We eisen zijn vertrek. Deze aanstelling gaat in tegen onze fundamentele waarden van academische vrijheid.’

‘Overal zijn barricaden en het wemelt van de politie’, zegt Arslanalp. ‘Ze doen er alles aan op protesten te vermijden.’ De politie treedt ook hardhandig op. ‘Er is fysiek geweld, er wordt traangas gebruikt en er wordt geschoten met rubberkogels.’

De jongste jaren benoemde Erdogan tal van rectoren. Het is een poging om het universiteitssysteem te onderwerpen aan de politieke machthebbers. Ook het vrijdenkende Bogazici voelt nu de druk. Met de aanstelling van de rector geeft Erdogan het signaal dat hij geen linkse en liberale vrijplaatsen aanvaardt in het hoger onderwijs.

Vorig weekend riep Erdogan ook twee nieuwe faculteiten in het leven aan de universiteit in Istanboel. De decanen van de nieuwe faculteiten zouden net als Bulu op politieke basis worden benoemd.

Andersdenkenden

Een Turkse rector heeft erg veel macht aan een universiteit. ‘Hij bepaalt de koers en het campusleven’, zegt Arslanalp. ‘Het is duidelijk waar zijn loyaliteit ligt. Andersdenkende studenten en minderheden zullen zich veel minder vrij voelen op de campus.’

Dat laatste werd snel bewaarheid. De demonstranten maken vaak gebruik van vlaggen van de holebibeweging. Erdogan haalde uit door de jeugdafdeling van zijn regerende AK-partij te prijzen ‘geen lhbti-jongeren te zijn’. Op beelden op de sociale media is te zien hoe de politie studenten met regenboogvlaggen wegsleept. De lhbti-studentenclub (les­bi­en­ne, ho­mo, bi­sek­su­eel, trans­gen­der, in­ter­seks) werd afgeschaft door de nieuwe rector.

Erdogans armworstelen met de academische wereld is niet nieuw. In de nasleep van de mislukte coup in 2016 werden duizenden academici uit hun functie ontheven.

Die mislukte coup in 2016 leidde tot een grondwetshervorming waarbij Turkije van een parlementair naar een presidentieel systeem overschakelde. Erdogans vorige functie van premier werd afgeschaft. Hij verkreeg wat hij bepleitte sinds hij president werd in 2014: een waaier van verregaande wetgevende en uitvoerende bevoegdheden in haast alle domeinen.

Hij heeft de touwtjes strak in handen, ook van het Turkse onderwijssysteem. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe presidentiële systeem in 2018 kan de Turkse president per presidentieel decreet rectoren van universiteiten benoemen.

‘Voorsmaakje’

In heel Turkije wordt via sociale media opgeroepen tot nieuwe protesten om de studenten van Bogazici te steunen. In Izmir en in de hoofdstad Ankara ging het hard. Vorig weekend werd ook geprotesteerd in verschillende Europese hoofdsteden, waaronder Brussel.

Volgens Berk Esen, politicoloog aan de Sabanci universiteit in Istanboel, komen de protesten onverwacht voor Erdogan. ‘De machthebbers zijn erg verrast dat er grootschalige protesten zijn en weten niet goed wat te doen. Het is zeker niet zoals Gezi destijds maar het roept wel herinneringen op.’

De protesten zullen niet gaan liggen. Integendeel. Dit is een voorsmaak van wat ons de komende jaren te wachten staat. Berk Esen Politicoloog aan de Sabanci universiteit in Istanboel

Tijdens de Gezi-opstanden aan het gelijknamige park in Istanboel kwamen studenten en oppositiepartijen massaal op straat. De regering leek even te wankelen. Het protest werd toen hardhandig neergeslagen.

‘Vandaag kan de regering moeilijk claimen dat het om oppositiegroepen gaat die de overheid omver willen halen’, zegt Esen. ‘Maar de protesten zullen niet gaan liggen. Integendeel. Dit is een voorsmaakje van wat ons de komende jaren te wachten staat.’