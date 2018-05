Syriëstrijders kregen 200.000 euro vanuit België

De voorbije jaren is vanuit ons land zeker 200.000 euro verstuurd om strijders in Syrië en Irak te helpen. Dat geld is vooral overgemaakt via diensten zoals Western Union.

Terwijl de Belgische veiligheidsdiensten aanslagen probeerden te verijdelen, stroomde geld vanuit België naar terreurstrijders in Syrië en Irak. De antiwitwascel probeert die geldstromen bloot te leggen. Ze ontdekte dat tussen 2013 en 2017 zeker 200.000 euro vanuit ons land naar de strijders is verstuurd.

Dat blijkt uit cijfers die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bezorgde aan Georges Gilkinet (Ecolo-Groen).

273 Sinds mei 2016 liet de regering 273 terroristen financieel droogleggen.

Die 200.000 euro zou de voorbije jaren zijn verstuurd door een honderdtal geldschieters. Dat waren in de meeste gevallen familieleden of vrienden van Belgische strijders.

Doorgaans gebruikten ze diensten voor geldverzending, zoals Western Union. Vanuit die kantoren vertrok het geld van hier naar verdachte bestemmelingen of naar tussenpersonen die zich meestal bevonden in de landen rond het conflictgebied.

Tussenpersonen

De Belgische antiwitwascel begon in 2016 een onderzoek naar de ‘money collectors’, de tussenpersonen in Libanon en Turkije die het cash geld ontvingen en doorspeelden aan de strijders in Syrië en Irak.

Zo konden niet alleen de geldstromen worden blootgelegd, maar kregen onze veiligheidsdiensten ook aanwijzingen welke strijders zich opmaakten voor een terugkeer, mogelijk om een aanslag te plegen. Sommigen hadden immers hun dood geënsceneerd, terwijl de geldsporen aantoonden dat ze wel nog actief waren.

Vanaf vorig jaar merkten de financiële speurders dat geld verstuurd werd om strijders en vooral hun vrouwen naar Turkije te kunnen halen. Het geld diende om de smokkelbendes te betalen.

In de beginperiode waren de geldverzendingen bedoeld om de strijders ter plekke te steunen, maar vanaf vorig jaar merkten de financiële speurders dat geld verstuurd werd om strijders en vooral hun vrouwen naar Turkije te kunnen halen. Het geld diende om de smokkelbendes te betalen.

Dankzij het onderzoek kon onze antiwitwascel meer dan honderd financiële tussenpersonen identificeren die het geld naar de strijders brachten. Hun namen werden gedeeld met andere, buitenlandse veiligheidsdiensten. In België opende het federaal parket een strafonderzoek.

Informatie uitwisseling

De antiwitwascel krijgt in de strijd tegen de terrorismefinanciering informatie van banken, wisselkantoren en andere ‘meldingsplichtige’ diensten.

Maar Geens kondigt nog aan dat in de strijd tegen de terreurfinanciering de privésector mogelijk rechtstreeks rond de tafel gaat zitten met de veiligheidsdiensten. Daarover lopen besprekingen in de schoot van het Comité voor Inlichtingen en Veiligheid.

Geens: ‘We onderzoeken de mogelijkheid om de inlichtingendiensten, het antiterreurorgaan OCAD en de antiwitwascel samen te brengen met de privésector om rechtstreeks bepaalde gegevens uit te wisselen. Zo kan de samenwerking met de privésector bij het opsporen van verdachte operaties nog verbeterd worden.’

Droogleggen

Intussen liet de regering ook 273 terreurverdachten financieel droogleggen. Sinds mei 2016 maakt de regering gebruik van de wettelijke mogelijkheid om de bezittingen van mensen zonder de tussenkomst van een rechter te bevriezen.

Het gaat zowel over hun baar geld, rekeningen, cheques en waardepapieren, als over hun vastgoed en andere ‘economische middelen’. De mogelijkheid om bezittingen van terroristen te bevriezen bestaat al sinds 2006, maar was door de vorige regeringen nog niet benut.

Het gros van die 273 namen, die ook in het Staatsblad zijn gepubliceerd, zijn ‘foreign terrorist fighters' die volgens de analyses van het antiterreurrogaan OCAD zijn afgereisd naar de jihadzones.

Daar zitten bekende namen tussen, zoals Salah Abdeslam, Mohamed Abrini (de ‘man met het hoedje’ die de aanslag op Zaventem pleegde) en Tarik Jadaoun die zopas in Irak is veroordeeld tot de doodstraf.