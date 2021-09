Taliban claimt nu ook laatste stukje Afghanistan

In Afghanistan zegt de Taliban nu het volledige grondgebied onder controle te hebben, nadat het de controle over de 'Panjshirvallei'' claimt. De troepen die tegen de taliban strijden, zeggen echter dat de strijd door gaat.

De taliban zeggen dat ze de Panjshirvallei hebben veroverd, de moeilijkste in te nemen regio in het noorden van het land, nabij de Chinese grens. Dat heeft Zabihullah Mujahid, de officiële woordvoerder van de fundamentalistische beweging in Afghanistan, maandagochtend bekendgemaakt. Op sociale media circuleren foto's van talibanstrijders voor de poort naar de residentie van de gouverneur van de noordelijke provincie.

'Met deze overwinning is ons land nu volledig uit het slop van oorlog. Mensen zullen in vrijheid, vrede en welvaart leven', zegt Mujahid in die mededeling op sociale media. 'Opstandelingen werden gedood en de gerespecteerde bevolking van Panjshir werd gered van gijzelnemers. Niemand zal worden gediscrimineerd: het zijn allemaal onze broeders en we zullen samenwerken, voor een land en een doel.'

Onveroverbaar

De vallei geldt als nauwelijks in te nemen. Het was in die regio dat Afghanistan in de jaren tachtig weerstond aan het Russische leger. En ook eind jaren negentig kon de taliban de plek niet veroveren.

Ahmed Massoud, die het verzet tegen de taliban leidt, heeft zich nu in de vallei terug getrokken. Maandagochtend kondigde een woordvoerder van de verzetstroepen aan dat de strijd door gaat.

Qatar