Taliban veroveren Jalalabad

De taliban veroverden zondagochtend Jalalabad. Dat zeggen inwoners van de stad in het oosten van Afghanistan. Daardoor is nu enkel hoofdstad Kaboel nog onder controle van de regering.

Nadat zaterdagavond al het bericht was gekomen dat de taliban Mazar-i-Sharif hadden ingenomen, de op drie na grootste stad van Afghanistan, zou nu ook Jalalabad veroverd zijn. 'We zijn deze voormiddag wakker geworden met de witte vlaggen van de taliban overal in de stad', zegt Ahmad Wali, een inwoner van Jalalabad. 'Ze zijn in de stad. Ze zijn binnengeraakt zonder te vechten.'

De taliban claimden zelf ook al de inname van de stad. Buiten Kaboel staan nog een handvol kleinere steden onder controle van de regering. Maar zij liggen verspreid en zijn geïsoleerd van de hoofdstad. Bovendien hebben ze geen strategische waarde meer.

In een tiental dagen hebben de taliban dus de controle verworven over het grootste deel van het land. Ze staan aan de poorten van Kaboel, dat ze nu volledig omsingeld hebben. De taliban lanceerden hun offensief in mei, dankzij de terugtrekking van Amerikaanse en buitenlandse troepen. Die terugtrekking moet tegen 31 augustus rond zijn.

De taliban veroverden eerste grote rurale gebieden zonder op veel weerstand te botsen. Hun opmars versnelde de voorbije dagen, met vele steden die vrij makkelijk in hun handen vielen.