Telefoontje naar Gentse jongen moet Erdogan helpen Ankara en Istanboel te heroveren

Dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een Belgische jongen opgebeld heeft nadat die aangevallen werd door Koerdische sympathisanten, is een uitgekiende verkiezingsstrategie. Elke clash met de Koerden levert Erdogan extra stemmen op bij de nakende lokale verkiezingen.

Brandbommen in Limburg, twee gevandaliseerde Gentse handelszaken, bakstenen tegen de gevel van de Belgisch-Turkse Federatie in Maasmechelen en gewonden in Brussel. De gespannen relatie tussen de Koerdische en Turkse gemeenschap in ons land laaide deze hevig week op.

Een van de gewonden, een 16-jarige Gents scholier met Turkse roots, werd donderdag vanuit een presidentieel vliegtuig opgebeld door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan himself. Hij vraagt aan de jongen hoe het met hem gaat, of hij nog pijn heeft en of hij een MRI-scan heeft laten nemen. Zijn aanvallers noemt Erdogan 'mensen zonder ethisch besef en laag'.

Het telefoontje past in Erdogans uitgekiende verkiezingsstrategie in de aanloop van de lokale verkiezingen van zondag. De AK-partij van Erdogan wil de belangrijkste metropolen Ankara en Istanboel opnieuw in handen krijgen.

Erdogan speelt in op de nationalistische stroming in Turkije - een brede beweging van zowel islamitische als seculiere Turken - bij wie de rellen als een rode lap op een stier werkt.

Daarnaast is het vintage Erdogan om via een externe vijand de aandacht af te leiden van het economisch debacle in Turkije.

Verkiezingsstunt

Het telefoontje maakt deel uit van Erdogans uitgekiende verkiezingsstrategie in de aanloop naar de lokale verkiezingen van zondag. Daar staan de belangrijkste metropolen Ankara en Istanboel op het spel. De AK-partij van Erdogan wil die het koste wat het kost heroveren op de oppositie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2019 vielen ze in oppositiehanden nadat ze 25 jaar door de AKP en haar islamistische voorgangers geleid werden. De twee steden zijn machtsbastions. Wie het daar voor het zeggen heeft, staat sterker om het stokje in het presidentiële witte paleis van het NAVO-land over te nemen. Ook Erdogan maakte in de jaren 90 naam als burgemeester van Istanboel.

België en de Turkse lokale verkiezingen hebben op het eerste gezicht niets met elkaar te maken, maar de communicatieve meesterstrateeg Erdogan weet perfect aan welke touwtjes hij moet trekken. Bij de nationalistische stroming in Turkije - een brede beweging van zowel islamitische als seculiere Turken - wekken de buitenlandse rellen met Koerden woede en onbegrip op. Erdogan kent de gevoeligheden van de belangrijkste minderheid in Turkije als geen ander. Hij melkt ze uit en versterkt die. Als de opportuniteit zich voordoet, ook met een telefoontje naar een Gentse jongen.

Erdogan kent de gevoeligheden bij de nationalistische stroming in Turkije als geen ander. Hij melkt ze uit en versterkt die voor binnenlandse consumptie.

In de Turkse media - grotendeels in handen van Ankara - werden de Belgische botsingen onmiddellijk geframed als aanvallen van PKK-sympathisanten tegen de Turken. Alles wat met de Koerden te maken heeft wordt steevast gelinkt aan de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die in de Europese Unie en de VS op de terreurlijst staat.

Ook het Westen kreeg ervan langs. Het zijn 'landen die terroristen tolereren' - aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan. De heersende elite in Ankara zegt met de regelmaat van de klok dat Europese hoofdsteden, waaronder Brussel, een bolwerk van PKK-sympathisanten zijn. Het raakt een gevoelige snaar bij een groot deel van de bevolking. De vaak gedoogde pro-PKK-manifestaties in Europese hoofdsteden, met wapperende PKK-vlaggen en portretten van Abdullah Öcalan, de gevangen leider van de verboden Koerdische Arbeiderspartij, werken als een rode lap op een stier.

Daarnaast is het vintage Erdogan om via een externe vijand de aandacht af te leiden van het economische debacle in het land. De officiële inflatie is met 67 procent verschroeiend hoog. Eerder dan op buitenlandse politiek aast Erdogan op binnenlandse electorale consumptie.

Koerdische kwestie

Die electorale strategie teert op een dieper liggend onveiligheidsgevoel. Omdat een deel van de Koerden streeft naar erkenning en autonomie leven de Turken en de Koerden al decennia op zeer gespannen voet. Door de jaren heen zijn in Turkije honderden doden gevallen bij PKK-aanslagen in Turkse metropolen. De vorige zware opflakkering was in 2015, toen de vredesonderhandelingen tussen Ankara en de PKK afsprongen. In totaal maakte het conflict al zo'n 40.000 slachtoffers.

De botsingen in onder andere Maasmechelen en Heusden-Zolder lijken veraf te staan van die Turkse kwestie. Toch zit de Turkse diaspora in ons land - veel meer dan andere diaspora - dicht op de nationale Turkse politiek. Zo gaan Belgische Turken traditioneel massaal stemmen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Marokkaanse Belgen.

Dat heeft veel te maken met het Turkse nationalisme en de invloed die Turkse religieuze en diplomatieke instellingen in ons land blijven hebben op de diaspora. Ook Erdogan waakt actief en openlijk over de belangen van 'Turken' in het buitenland. Dat dat bijzonder gesmaakt wordt bij een deel van de Turken in het buitenland, maakt de 16-jarige jongen - geboren en getogen in België - duidelijk: hij noemde Erdogan zonder verpinken 'mijn president'.