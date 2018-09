Terroristisch motief bij mesaanval Amsterdam

Een negentienjarige Afghaan die vrijdag twee Amerikanen neerstak in het centraal station, had terroristische motieven.

Die verdachte, Jawed S, beschikt over een Duitse verblijfsvergunning.Om de motieven voor de aanval in beeld te brengen, wordt intensief samengewerkt met de Duitse autoriteiten.

Toevallig twee Amerikanen

De VS-ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, had zaterdag bekendgemaakt dat het ging om twee Amerikaanse toeristen. Ze zijn zwaargewond en gehospitaliseerd. Hoekstra dankte de politie en hulpdiensten voor hun effectieve en moedige optreden bij het aanhouden van de verdachte en het bieden van medische zorg.

Alert blijven

Deze laffe daad laat zien hoe belangrijk het is dat we alert zijn en blijven.

'Deze laffe daad laat zien hoe belangrijk het is dat we alert zijn en blijven,' reageerde de Nederlandse premier Mark Rutte naar aanleiding van de steekpartijf. 'Mijn gedachten zijn nu allereerst bij de twee zwaargewonde, Amerikaanse slachtoffers,' voegde hij eraan toe.

Huiszoeking in Duitsland

Inmiddels heeft de Duitse politie op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in de woning van de verdachte in Duitsland. Daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen die zullen worden onderzocht.

Volgens de gemeente Amsterdam moeten er geen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen worden in de hoofdstad. Daarvoor is op dit moment geen aanleiding, zo is het oordeel. Hierover is ook nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).