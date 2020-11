Thierry Baudet stopt als partijleider

Een intern conflict dwingt de partijleider van het Nederlandse rechts-populistische Forum voor Democratie een stap terug te zetten.

Thierry Baudet is de grote roerganger van Forum voor Democratie (FvD). Hij hield de partij, die in 2015 begon als een conservatieve denktank, in 2016 boven de doopvont. De dandyeske partijleider met steile ambities - 'we gaan voor het Torentje' - boekte de jongste jaren eclatante electorale successen.

Net als Geert Wilders en Pim Fortuyn surft Baudet op een golf van publiek wantrouwen in het politieke establishment. Hij spint garen bij het gepolariseerde debat - denk aan de virulente Zwarte Piet-discussies - en haalt met de regelmaat van een klok uit naar 'de beroepsvergaderaars in Den Haag die keer op keer de verkeerde keuzes maken. We worden kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen'.

Muiterij

Met de electorale opgang nam ook het interne gesteggel bij FvD toe. De muiterij bereikte in augustus 2019 een kookpunt. Baudets toenmalige rechterhand Henk Otten verliet de partij omdat die volgens hem te veel naar extreemrechts opschoof. Er volgde een moddergevecht, waarbij Baudet Otten ervan beschuldigde in de partijkas te hebben gegraaid.

Ik blijf betrokken bij de partij en zou graag als lijstduwer op de kieslijst komen om de partij te blijven steunen. Thierry Baudet Afgetreden partijleider Forum voor Democratie

De jongste dagen was bij Forum voor Democratie opnieuw onrust ontstaan, ditmaal over de jongerenafdeling jFvD. In de Nederlandse krant Het Parool lekte intern chatverkeer uit met homofobe en antisemitische berichten. De krant kon beslag leggen op screenshots uit appgroepen waaruit nazistische sympathie├źn bleken.

Baudet kondigde aan een intern onderzoek in te stellen. Voor een groot deel van de partijtop volstond dat niet. Enkele prominente partijleden, onder wie de nummer twee Theo Hiddema, eisten dat de hele jongerenafdeling werd opgeheven en jongerenvoorzitter Freek Jansen uit de partij werd gezet. Dat is voor Baudet een brug te ver.

Trial by media

'Als er dingen gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen, moeten we daar tegen optreden', zegt Baudet. 'Alleen weigeren allerlei mensen in de partij het onderzoek af te wachten. Ze willen dat we handelen op basis van berichten in de media, van wie we weten dat ze niet te vertrouwen zijn. Ik pas voor dat soort trial by media en wil hiervoor de politieke verantwoordelijkheid nemen.'